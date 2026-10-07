Сканер Avision AV332U (000-0972-02G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сканер
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
242x356 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 240 руб.
В наличии
Код товара: 636040
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
31 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканер
Высота, см
16.5
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
6 / 15 Вт
Особенности
нагрузка в день 5000 операций, ультразвуковое обнаружение замятия бумаги
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Совместимость
Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
Ширина, см
28.2
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
242x356 мм
Интерфейс
USB
Мощность при работе
15
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х25
Вес, кг.
3.35
Описание товара Сканер Avision AV332U (000-0972-02G)
Avision AV332U – это двухсторонний сканер со скоростью до 40 страниц в минуту, с возможностью сканирования пластиковых карт, визитных карточек, стандартных или других документов плотностью до 413 гр./м2. Благодаря прямому тракту подачи бумаги и технологии обработки изображения, могут быть обработаны смешанные партии документов различной плотности и размера. Размер документов варьируются от 52x74 мм. до 216x356 мм. Конструкция автоподатчика документов емкостью 50 листов позволяет обрабатывать документы плотностью до 413 гр./m2, а также тисненые пластиковые карты, такие как удостоверения личности, кредитные карты, водительские права и карты медицинского страхования толщиной до 1.25 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Бренд
Тип товара
Сканер
Высота, см
16.5
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
6 / 15 Вт
Особенности
нагрузка в день 5000 операций, ультразвуковое обнаружение замятия бумаги
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
40 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Развернуть
Скорость сканирования (ч/б)
40 стр/мин
Совместимость
Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
52
Формат файла сканирования
Ширина, см
28.2
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
242x356 мм
Интерфейс
USB
Мощность при работе
15
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
50
Страна производитель
Китай
Avision AV332U – это двухсторонний сканер со скоростью до 40 страниц в минуту, с возможностью сканирования пластиковых карт, визитных карточек, стандартных или других документов плотностью до 413 гр./м2. Благодаря прямому тракту подачи бумаги и технологии обработки изображения, могут быть обработаны смешанные партии документов различной плотности и размера. Размер документов варьируются от 52x74 мм. до 216x356 мм. Конструкция автоподатчика документов емкостью 50 листов позволяет обрабатывать документы плотностью до 413 гр./m2, а также тисненые пластиковые карты, такие как удостоверения личности, кредитные карты, водительские права и карты медицинского страхования толщиной до 1.25 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Сканер Avision AV332U (000-0972-02G) – стоимость товара 31240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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