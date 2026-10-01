Блок питания FSP 300W OEM (FSP300-50FFB)
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Характеристики
Описание товара Блок питания FSP 300W OEM (FSP300-50FFB)
Серия MEG раскрывается как легенда, олицетворяющая предельную мощность в играх. Стремясь превзойти существующие игровые продукты, флагманские модели расширяют границы экстремального гейминга. Серия MEG – это устройства невероятной мощности. Треугольник, использующийся в логотипе, символизирует три ее основных аспекта: совершенство, силу и статус. Блок питания обладает разъемом, соответствующим стандартам PCIe 5.0 и Intel PSDG (Power Supply Design Guide) ATX 3.0. Кроме того, он способен выдержать скачки общей мощности величиной до 200% от номинальной и скачки потребления видеокарты величиной до 300% от номинальной. Блок питания готов к будущим видеокартам стандарта PCIe 5.0, в том числе NVIDIA GeForce RTX RTX 40-й серии, благодаря встроенному 16-контактному PCIe-разъему, через который можно передать до 600Вт энергии.
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