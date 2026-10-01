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Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S)

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Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 1
Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 2
Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 3
Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 4
Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
  • Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 1
  • Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 2
  • Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 3
  • Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 4
  • Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632360
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
пассивный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х18
Вес, кг.
8.5

Описание товара Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S)

Блок питания ExeGate мощностью 550 Вт — это надежное решение для вашего персонального компьютера. Выполненный в форм-факторе ATX, этот блок питания подходит для большинства стандартных корпусов ПК. ExeGate оснащен одним вентилятором диаметром 80 мм, обеспечивая эффективное охлаждение всех компонентов системы. Система охлаждения является пассивной, что способствует снижению уровня шума во время работы. Несмотря на то, что блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, он обеспечивает стабильную подачу энергии для вашей системы. Блок питания оснащен неотстегивающимися кабелями, что делает его выбор более традиционным и подходит для пользователей, не нуждающихся в модульной системе управления кабелями. Для подключения материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, а для питания процессора имеется 4-pin разъем. Также присутствуют два разъема SATA для подключения жестких дисков и других устройств с таким интерфейсом. Производимый в Китае, этот блок питания от ExeGate станет отличным выбором для сборки ПК среднего уровня. Он сочетает в себе надежность бренда и доступность, что делает его привлекательным вариантом для повседневного использования.



Теги товара: 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
пассивный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate мощностью 550 Вт — это надежное решение для вашего персонального компьютера. Выполненный в форм-факторе ATX, этот блок питания подходит для большинства стандартных корпусов ПК. ExeGate оснащен одним вентилятором диаметром 80 мм, обеспечивая эффективное охлаждение всех компонентов системы. Система охлаждения является пассивной, что способствует снижению уровня шума во время работы. Несмотря на то, что блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, он обеспечивает стабильную подачу энергии для вашей системы. Блок питания оснащен неотстегивающимися кабелями, что делает его выбор более традиционным и подходит для пользователей, не нуждающихся в модульной системе управления кабелями. Для подключения материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, а для питания процессора имеется 4-pin разъем. Также присутствуют два разъема SATA для подключения жестких дисков и других устройств с таким интерфейсом. Производимый в Китае, этот блок питания от ExeGate станет отличным выбором для сборки ПК среднего уровня. Он сочетает в себе надежность бренда и доступность, что делает его привлекательным вариантом для повседневного использования.


Теги товара: 4 pin, ATX
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Отзывы


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