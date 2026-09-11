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Блок питания 500W ExeGate AA500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания 500W ExeGate AA500

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Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 1
Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 2
Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 3
Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 4
Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 5
Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 6
Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 7
Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 1
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 2
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 3
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 4
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 5
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 6
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 7
  • Блок питания 500W ExeGate AA500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599598
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания 500W ExeGate AA500

Блок питания ExeGate AA500 форм-фактора ATX подходит для большинства компьютерных сборок. Модель рассчитана на номинальную мощность 500 Вт, при этом линия 12 В способна выдавать до 370 Вт для питания энергоемких компонентов. Подключение оборудования осуществляется через основной разъем питания 20+4 pin. Для процессора предусмотрен отдельный разъем 4 pin. Периферия и накопители могут быть подключены через разъем Molex и 2 разъема SATA. Система охлаждения использует вентилятор формата 80х80 мм. Он автоматически регулирует скорость вращения и не требует вмешательства пользователя. Для защиты комплектующих предусмотрен набор технологических решений: контроль превышения тока, мощности и напряжения, предотвращение перегрева и короткого замыкания, а также защита от пониженного напряжения. Эти меры позволяют продлить срок службы блока питания ExeGate AA500 и обеспечивают безопасную работу компьютера.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания 500W ExeGate AA500




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate AA500 форм-фактора ATX подходит для большинства компьютерных сборок. Модель рассчитана на номинальную мощность 500 Вт, при этом линия 12 В способна выдавать до 370 Вт для питания энергоемких компонентов. Подключение оборудования осуществляется через основной разъем питания 20+4 pin. Для процессора предусмотрен отдельный разъем 4 pin. Периферия и накопители могут быть подключены через разъем Molex и 2 разъема SATA. Система охлаждения использует вентилятор формата 80х80 мм. Он автоматически регулирует скорость вращения и не требует вмешательства пользователя. Для защиты комплектующих предусмотрен набор технологических решений: контроль превышения тока, мощности и напряжения, предотвращение перегрева и короткого замыкания, а также защита от пониженного напряжения. Эти меры позволяют продлить срок службы блока питания ExeGate AA500 и обеспечивают безопасную работу компьютера.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
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