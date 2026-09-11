Блок питания 500W ExeGate AA500
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Характеристики
Описание товара Блок питания 500W ExeGate AA500
Блок питания ExeGate AA500 форм-фактора ATX подходит для большинства компьютерных сборок. Модель рассчитана на номинальную мощность 500 Вт, при этом линия 12 В способна выдавать до 370 Вт для питания энергоемких компонентов. Подключение оборудования осуществляется через основной разъем питания 20+4 pin. Для процессора предусмотрен отдельный разъем 4 pin. Периферия и накопители могут быть подключены через разъем Molex и 2 разъема SATA. Система охлаждения использует вентилятор формата 80х80 мм. Он автоматически регулирует скорость вращения и не требует вмешательства пользователя. Для защиты комплектующих предусмотрен набор технологических решений: контроль превышения тока, мощности и напряжения, предотвращение перегрева и короткого замыкания, а также защита от пониженного напряжения. Эти меры позволяют продлить срок службы блока питания ExeGate AA500 и обеспечивают безопасную работу компьютера.
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