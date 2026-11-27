Katatonia, Brave Murder Day (0801056898715) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Katatonia, Brave Murder Day (0801056898715) виниловая пластинка
Второй полноформатный альбом группы Katatonia, выпущенный 1 августа 1996 года лейблом Avantgarde Music. На релизе была создана новая гитарная позиция с участием Фредрика Норрмана и использован рычащий вокал Микаэля Окерфельдта из группы Opeth.. Katatonia - шведская метал группа, образованная в Стокгольме в 1991 году Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Группа начиналась как студийный дуэт, в котором они выражали свою любовь к дэт-металу. Растущая популярность заставила ребят добавить новых участников для живых выступлений, хотя за исключением основателей группы, состав проекта был постоянно меняющимся на протяжении 1990-х годов, в частности, в него на некоторое время входил Микаэль Акерфельдт из группы Opeth. После двух альбомов в стиле death/doom, «Dance of December Souls» (1993) и «Brave Murder Day» (1996), проблемы с голосовыми связками Ренксе в сочетании с новыми музыкальными влияниями увели группу от кричащего вокала дэт-метала к более традиционной, мелодичной форме хэви-метала.
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