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Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка

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Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 1
Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 2
Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 3
Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 4
Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 5
Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Mwandishi
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 1
  • Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 2
  • Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 3
  • Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 4
  • Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 5
  • Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626814
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262007147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Mwandishi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ostinato (Suite For Angela) You'll Know When You Get There B Wandering Spirit Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка

«Mwandishi» - девятый альбом музыканта Херби Хенкока, выпущенный в 1970 году. По совместительству, это так же первый альбом, в котором композитор выходит за традиционные рамки джазового стиля, и открывает свое собственное оригинальное его ответвление. Пластинка содержит в себе три оригинальные композиции. В записи альбома приняли участие так же музыканты Ронни Монтроуз, Билли Харт, Джулиан Пристер и др. Херби Хенкок – известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Grammy. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Свое последнее собрание сочинений – «The Imagine Project», Херби Хенкок выпустил в 2010 году и сегодня продолжая заниматься созданием музыки.

Отзывы о товаре Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262007147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Mwandishi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ostinato (Suite For Angela) You'll Know When You Get There B Wandering Spirit Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Mwandishi» - девятый альбом музыканта Херби Хенкока, выпущенный в 1970 году. По совместительству, это так же первый альбом, в котором композитор выходит за традиционные рамки джазового стиля, и открывает свое собственное оригинальное его ответвление. Пластинка содержит в себе три оригинальные композиции. В записи альбома приняли участие так же музыканты Ронни Монтроуз, Билли Харт, Джулиан Пристер и др. Херби Хенкок – известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Grammy. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Свое последнее собрание сочинений – «The Imagine Project», Херби Хенкок выпустил в 2010 году и сегодня продолжая заниматься созданием музыки.
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