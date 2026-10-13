Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hancock, Herbie, Mwandishi (8719262007147) виниловая пластинка
«Mwandishi» - девятый альбом музыканта Херби Хенкока, выпущенный в 1970 году. По совместительству, это так же первый альбом, в котором композитор выходит за традиционные рамки джазового стиля, и открывает свое собственное оригинальное его ответвление. Пластинка содержит в себе три оригинальные композиции. В записи альбома приняли участие так же музыканты Ронни Монтроуз, Билли Харт, Джулиан Пристер и др. Херби Хенкок – известный американский джазовый пианист и композитор, который за свою творческую жизнь на сегодняшний день удостоился 14 премий Grammy. Этот гениальный музыкант считается одним из самых влиятельных гигантом музыкально-джазовой индустрии двадцатого века. Свое последнее собрание сочинений – «The Imagine Project», Херби Хенкок выпустил в 2010 году и сегодня продолжая заниматься созданием музыки.
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