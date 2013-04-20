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Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка

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Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.04.2013
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.04.2013
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка

«Round About Midnight» — альбом джазового трубача Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный Columbia Records в марте 1957 года. Это был первый альбом Дэвиса с Columbia. Монументальный новатор, икона и индивидуалист, трубач Майлз Дэвис определил курс джаза, а также поп-культуры в 20-м веке, преодолев разрыв между бибопом, модальной музыкой, фанком и фьюжн. На протяжении большей части своей 50-летней карьеры Дэвис играл на трубе в лирическом, интроспективном стиле, часто используя немой Harmon без ножки, чтобы сделать его звук более личным и интимным. Этот стиль, наряду с задумчивым сценическим образом, принес ему прозвище «Князь тьмы». Тем не менее, Дэвис оказался ослепительно разносторонним артистом, перейдя к зажигательному модальному джазу в 60-х и наэлектризованному фанку и фьюжну в 70-х, попутно пропитывая свою трубу педальными эффектами вау-вау. Больше, чем кто-либо другой в джазе, Дэвис помог установить направление жанра с постоянным потоком раздвигающих границы записей, среди которых камерный джазовый альбом 1957 года «Birth of the Cool» (в котором собраны записи 1949-1950 годов), ладовый шедевр 1959 года Kind of Blue, оркестровый альбом Sketches of Spain 1960-х и знаковая фьюжн-запись 1970-х Bitches Brew. Собственная игра Дэвиса, очевидно, была в авангарде этих изменений, но он также проявил себя как руководитель оркестра, регулярно окружая себя сайдменами и соавторами, которые также двигались в новых направлениях, включая светил Джона Колтрейна, Херби Хэнкока, Билла Эванса, Уэйна Шортера, Чика Кориа и многих других музыкантов. Хотя он остается одной из самых упоминаемых фигур в джазе, основным пробным камнем для поколений трубачей (включая Уинтона Марсалиса, Криса Ботти и Николаса Пэйтона), его музыка выходит далеко за рамки джазовой традиции и может быть услышана в жанровом сгибе исполнителей всего музыкального спектра, от фанка и поп-музыки до рока, электроники и хип-хопа.



Теги товара: Fusion

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.04.2013
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
«Round About Midnight» — альбом джазового трубача Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный Columbia Records в марте 1957 года. Это был первый альбом Дэвиса с Columbia. Монументальный новатор, икона и индивидуалист, трубач Майлз Дэвис определил курс джаза, а также поп-культуры в 20-м веке, преодолев разрыв между бибопом, модальной музыкой, фанком и фьюжн. На протяжении большей части своей 50-летней карьеры Дэвис играл на трубе в лирическом, интроспективном стиле, часто используя немой Harmon без ножки, чтобы сделать его звук более личным и интимным. Этот стиль, наряду с задумчивым сценическим образом, принес ему прозвище «Князь тьмы». Тем не менее, Дэвис оказался ослепительно разносторонним артистом, перейдя к зажигательному модальному джазу в 60-х и наэлектризованному фанку и фьюжну в 70-х, попутно пропитывая свою трубу педальными эффектами вау-вау. Больше, чем кто-либо другой в джазе, Дэвис помог установить направление жанра с постоянным потоком раздвигающих границы записей, среди которых камерный джазовый альбом 1957 года «Birth of the Cool» (в котором собраны записи 1949-1950 годов), ладовый шедевр 1959 года Kind of Blue, оркестровый альбом Sketches of Spain 1960-х и знаковая фьюжн-запись 1970-х Bitches Brew. Собственная игра Дэвиса, очевидно, была в авангарде этих изменений, но он также проявил себя как руководитель оркестра, регулярно окружая себя сайдменами и соавторами, которые также двигались в новых направлениях, включая светил Джона Колтрейна, Херби Хэнкока, Билла Эванса, Уэйна Шортера, Чика Кориа и многих других музыкантов. Хотя он остается одной из самых упоминаемых фигур в джазе, основным пробным камнем для поколений трубачей (включая Уинтона Марсалиса, Криса Ботти и Николаса Пэйтона), его музыка выходит далеко за рамки джазовой традиции и может быть услышана в жанровом сгибе исполнителей всего музыкального спектра, от фанка и поп-музыки до рока, электроники и хип-хопа.


Теги товара: Fusion
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Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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