Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (8718469532483) виниловая пластинка
«Round About Midnight» — альбом джазового трубача Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный Columbia Records в марте 1957 года. Это был первый альбом Дэвиса с Columbia. Монументальный новатор, икона и индивидуалист, трубач Майлз Дэвис определил курс джаза, а также поп-культуры в 20-м веке, преодолев разрыв между бибопом, модальной музыкой, фанком и фьюжн. На протяжении большей части своей 50-летней карьеры Дэвис играл на трубе в лирическом, интроспективном стиле, часто используя немой Harmon без ножки, чтобы сделать его звук более личным и интимным. Этот стиль, наряду с задумчивым сценическим образом, принес ему прозвище «Князь тьмы». Тем не менее, Дэвис оказался ослепительно разносторонним артистом, перейдя к зажигательному модальному джазу в 60-х и наэлектризованному фанку и фьюжну в 70-х, попутно пропитывая свою трубу педальными эффектами вау-вау. Больше, чем кто-либо другой в джазе, Дэвис помог установить направление жанра с постоянным потоком раздвигающих границы записей, среди которых камерный джазовый альбом 1957 года «Birth of the Cool» (в котором собраны записи 1949-1950 годов), ладовый шедевр 1959 года Kind of Blue, оркестровый альбом Sketches of Spain 1960-х и знаковая фьюжн-запись 1970-х Bitches Brew. Собственная игра Дэвиса, очевидно, была в авангарде этих изменений, но он также проявил себя как руководитель оркестра, регулярно окружая себя сайдменами и соавторами, которые также двигались в новых направлениях, включая светил Джона Колтрейна, Херби Хэнкока, Билла Эванса, Уэйна Шортера, Чика Кориа и многих других музыкантов. Хотя он остается одной из самых упоминаемых фигур в джазе, основным пробным камнем для поколений трубачей (включая Уинтона Марсалиса, Криса Ботти и Николаса Пэйтона), его музыка выходит далеко за рамки джазовой традиции и может быть услышана в жанровом сгибе исполнителей всего музыкального спектра, от фанка и поп-музыки до рока, электроники и хип-хопа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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