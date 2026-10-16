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The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка

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The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка - фото 1
The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка - фото 2
The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
Gran Turismo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626315
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557221701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
Gran Turismo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка

«Gran Turismo» - четвертый студийный альбом шведской группы the Cardigans, выпущенный 19 октября 1998 года на международном рынке и в ноябре 1998 года в США. Он отличается от других работ коллектива своим мрачным и угрюмым саундом и более электронными звуками. В интервью 2009 года продюсер и звукоинженер Торе Йоханссон так прокомментировал мрачное звучание альбома, которое отличает его от теплого, джемового звучания многих других записей, сделанных в студии Tambourine Studios: Это очень холодная и определенная запись, без естественной реверберации или звуковых завес: на этом диске нет ни одного звукового элемента, который не был бы введен туда намеренно. Альбом и группа были номинированы в общей сложности на семь наград на церемонии Grammis 1999 года - шведском аналоге премии Грэмии. «Gran Turismo» был продан тиражом более трех миллионов копий по всему миру.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557221701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
Gran Turismo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
«Gran Turismo» - четвертый студийный альбом шведской группы the Cardigans, выпущенный 19 октября 1998 года на международном рынке и в ноябре 1998 года в США. Он отличается от других работ коллектива своим мрачным и угрюмым саундом и более электронными звуками. В интервью 2009 года продюсер и звукоинженер Торе Йоханссон так прокомментировал мрачное звучание альбома, которое отличает его от теплого, джемового звучания многих других записей, сделанных в студии Tambourine Studios: Это очень холодная и определенная запись, без естественной реверберации или звуковых завес: на этом диске нет ни одного звукового элемента, который не был бы введен туда намеренно. Альбом и группа были номинированы в общей сложности на семь наград на церемонии Grammis 1999 года - шведском аналоге премии Грэмии. «Gran Turismo» был продан тиражом более трех миллионов копий по всему миру.


Теги товара: Поп-музыка
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