The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Cardigans - Gran Turismo (0602557221701) виниловая пластинка
«Gran Turismo» - четвертый студийный альбом шведской группы the Cardigans, выпущенный 19 октября 1998 года на международном рынке и в ноябре 1998 года в США. Он отличается от других работ коллектива своим мрачным и угрюмым саундом и более электронными звуками. В интервью 2009 года продюсер и звукоинженер Торе Йоханссон так прокомментировал мрачное звучание альбома, которое отличает его от теплого, джемового звучания многих других записей, сделанных в студии Tambourine Studios: Это очень холодная и определенная запись, без естественной реверберации или звуковых завес: на этом диске нет ни одного звукового элемента, который не был бы введен туда намеренно. Альбом и группа были номинированы в общей сложности на семь наград на церемонии Grammis 1999 года - шведском аналоге премии Грэмии. «Gran Turismo» был продан тиражом более трех миллионов копий по всему миру.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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