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Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) - фото 1
Виниловая пластинка Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) - фото 2
Виниловая пластинка Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) - фото 1
  • Виниловая пластинка Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) - фото 2
  • Виниловая пластинка Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) виниловая пластинка

Грузинская пианистка. Лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели

Отзывы о товаре Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Грузинская пианистка. Лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buniatishvili, Khatia, Kaleidoscope (8719262015456) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5250 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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