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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный

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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 14
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 14
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 890 руб. 
Начислим 4734 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный
78 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6.35

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный

Душевая колонна из коллекции Func от немецкого производителя AM PM Коллекция Func – самая функциональная коллекция в линейке AM PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Еще больше места для хранения: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см.) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Телескопическая штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. А трендовая прямоугольная форма и увеличенный размер тропического душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Душевая колонна из коллекции Func от немецкого производителя AM PM Коллекция Func – самая функциональная коллекция в линейке AM PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Еще больше места для хранения: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см.) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Телескопическая штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. А трендовая прямоугольная форма и увеличенный размер тропического душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный - стоимость товара 78890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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