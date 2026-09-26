Зарядное устройство Bosch GAL 12V-40 (1600A019R3)
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Характеристики
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
12 В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622578
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Характеристики
Бренд
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
12 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х9
Вес, г.
600
Описание товара Зарядное устройство Bosch GAL 12V-40 (1600A019R3)
Устройство зарядное Li-Ion GAL 12V-40 Bosch 1600A019R3 предназначено для аккумуляторов Bosch Professional Flexible Power System напряжением 10.8 В и 12 В. Имеет современную и компактную конструкцию.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Устройство зарядное Li-Ion GAL 12V-40 Bosch 1600A019R3 предназначено для аккумуляторов Bosch Professional Flexible Power System напряжением 10.8 В и 12 В. Имеет современную и компактную конструкцию.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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