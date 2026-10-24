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Монитор Asus ProArt PA279CV, 27" black (90LM06M1-B01170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus ProArt PA279CV, 27" black (90LM06M1-B01170)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 790 руб. 
Начислим 541 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620803
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Asus ProArt PA279CV, 27" black (90LM06M1-B01170)
33 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х52х16
Вес, кг.
11.2

Описание товара Монитор Asus ProArt PA279CV, 27" black (90LM06M1-B01170)

ProArt Display PA279CV – это 27-дюймовый монитор, предназначенный для профессиональной творческой работы с фото-, видео- и другими мультимедийными материалами. Данная модель может похвастать широким цветовым охватом (100% sRGB / 100% Rec.709) и фабричной калибровкой цветопередачи (?E < 2, CalMAN Verified). Встроенный порт USB-C поддерживает передачу данных, вывод изображения в режиме DisplayPort и электропитание мощностью до 65 Вт. PA279CV позволяет быстро и легко настроить желаемую конфигурацию рабочего места.

Отзывы о товаре Монитор Asus ProArt PA279CV, 27" black (90LM06M1-B01170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Описание
ProArt Display PA279CV – это 27-дюймовый монитор, предназначенный для профессиональной творческой работы с фото-, видео- и другими мультимедийными материалами. Данная модель может похвастать широким цветовым охватом (100% sRGB / 100% Rec.709) и фабричной калибровкой цветопередачи (?E < 2, CalMAN Verified). Встроенный порт USB-C поддерживает передачу данных, вывод изображения в режиме DisplayPort и электропитание мощностью до 65 Вт. PA279CV позволяет быстро и легко настроить желаемую конфигурацию рабочего места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Asus ProArt PA279CV, 27" black (90LM06M1-B01170) - по цене 33790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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