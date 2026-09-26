Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610830
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Описание товара Индукционная варочная панель Schaub Lorenz SLK IY61H1
Индукционные варочные поверхности наиболее безопасные, эффективные и энергоэкономичные модели, которые сейчас есть на рынке. 9 уровней мощности облегчат процесс приготовления блюд в разных режимах. Функция Boost используется для быстрого нагрева и приготовления еды за очень короткое время, благодаря чему удается сохранить максимальное количество витаминов в продуктах. Управление прибором осуществляется через сенсорную панель. Вся информация о настройках выводится на цифровой дисплей. На поверхности также расположены индикаторы включения и остаточного тепла. Также имеется защита от детей – чтобы предотвратить случайную активацию, сенсорную панель можно заблокировать. Функция будет полезна и для хозяев домашних животных. Благодаря встроенной системе безопасности при возникновении аварийных ситуаций происходит автоматическое отключение прибора. Надёжное термостойкое стекло Kanger, устойчивое к тепловому шоку и механическому воздействию, обеспечивает максимальную легкость чистки.
Индукционные варочные поверхности наиболее безопасные, эффективные и энергоэкономичные модели, которые сейчас есть на рынке. 9 уровней мощности облегчат процесс приготовления блюд в разных режимах. Функция Boost используется для быстрого нагрева и приготовления еды за очень короткое время, благодаря чему удается сохранить максимальное количество витаминов в продуктах. Управление прибором осуществляется через сенсорную панель. Вся информация о настройках выводится на цифровой дисплей. На поверхности также расположены индикаторы включения и остаточного тепла. Также имеется защита от детей – чтобы предотвратить случайную активацию, сенсорную панель можно заблокировать. Функция будет полезна и для хозяев домашних животных. Благодаря встроенной системе безопасности при возникновении аварийных ситуаций происходит автоматическое отключение прибора. Надёжное термостойкое стекло Kanger, устойчивое к тепловому шоку и механическому воздействию, обеспечивает максимальную легкость чистки.
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