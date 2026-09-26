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Индукционная варочная панель Schaub Lorenz SLK IY61H1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Schaub Lorenz SLK IY61H1

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Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 1
Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 2
Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 3
Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 4
Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 5
Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 6
Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
  • Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 1
  • Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 2
  • Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 3
  • Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 4
  • Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 5
  • Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 6
  • Индукционная варочная поверхность стеклокерамическая Schaub Lorenz (SLK IY61H1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610830
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Характеристики

Бренд
SCHAUB LORENZ
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
59х52х6
Вес, кг.
9.4

Описание товара Индукционная варочная панель Schaub Lorenz SLK IY61H1

Индукционные варочные поверхности наиболее безопасные, эффективные и энергоэкономичные модели, которые сейчас есть на рынке. 9 уровней мощности облегчат процесс приготовления блюд в разных режимах. Функция Boost используется для быстрого нагрева и приготовления еды за очень короткое время, благодаря чему удается сохранить максимальное количество витаминов в продуктах. Управление прибором осуществляется через сенсорную панель. Вся информация о настройках выводится на цифровой дисплей. На поверхности также расположены индикаторы включения и остаточного тепла. Также имеется защита от детей – чтобы предотвратить случайную активацию, сенсорную панель можно заблокировать. Функция будет полезна и для хозяев домашних животных. Благодаря встроенной системе безопасности при возникновении аварийных ситуаций происходит автоматическое отключение прибора. Надёжное термостойкое стекло Kanger, устойчивое к тепловому шоку и механическому воздействию, обеспечивает максимальную легкость чистки.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Schaub Lorenz SLK IY61H1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SCHAUB LORENZ
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Описание
Индукционные варочные поверхности наиболее безопасные, эффективные и энергоэкономичные модели, которые сейчас есть на рынке. 9 уровней мощности облегчат процесс приготовления блюд в разных режимах. Функция Boost используется для быстрого нагрева и приготовления еды за очень короткое время, благодаря чему удается сохранить максимальное количество витаминов в продуктах. Управление прибором осуществляется через сенсорную панель. Вся информация о настройках выводится на цифровой дисплей. На поверхности также расположены индикаторы включения и остаточного тепла. Также имеется защита от детей – чтобы предотвратить случайную активацию, сенсорную панель можно заблокировать. Функция будет полезна и для хозяев домашних животных. Благодаря встроенной системе безопасности при возникновении аварийных ситуаций происходит автоматическое отключение прибора. Надёжное термостойкое стекло Kanger, устойчивое к тепловому шоку и механическому воздействию, обеспечивает максимальную легкость чистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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