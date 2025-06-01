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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор

26 Отзывы
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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 1
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 2
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 3
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 4
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 5
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 6
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 7
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 8
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 9
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 10
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 11
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 12
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 13
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважиный, винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
370 Вт
Высота подъема
70
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 1
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 2
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 3
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 4
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 5
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 6
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 7
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 8
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 9
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 10
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 11
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 12
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 13
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор
6 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважиный, винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
370 Вт
Высота подъема
70
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
57.5
Высота, см
57.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х16х11
Вес, кг.
7.9

Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор

Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-70 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.

Отзывы о товаре Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший, я конечно в этом не разбираюсь, но отец доволен
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро. Упаковка целая, запечатанная. Будем проверять.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший насос. Супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Артур Сафин

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос. 200 литровый бак набрал за 10 минут. Шланг поставил 18 диаметром. Тяжёлый, крепил за трос. В колодце слышно как гудит. Купил для полива и заполнения детского бассейна.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вероника Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший пришёл вовремя. я довольна. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую! Это уже второй насос. Первый работал более 5 лет. Легко держит давление в 5 атм. Больше не пробывал.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
алексей м.

Достоинства:


Комментарий:
насос пришел целый работает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вячеслав М

Достоинства:


Комментарий:
Установили, работает. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Насос приобретался как бюджетный вариант на первое время, для новой скважины. Оказалось, вода у нас чистая, без крупных частиц песка, поэтому надеюсь, что насос прослужит долго. Первые впечатления положительные. + Быстрый беспроблемный запуск - вода пошла сразу, без воздушных пробок и лишних вибраций. + Тихая работа, шума почти нет. + Качественная сборка, насос сделан добротно, без брака. + Хороший вариант в низкой ценовой категории. За эти деньги в основном продаются модели в 2 раза слабее по мощности. Минусы: - После насоса, которым прокачивали скважину, этот кажется слабоватым. Нужно понимать, для каких потребностей. - Кабель всего 10 м, без наращивания не обойтись, что, конечно, не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не подключали, выглядит добротно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
сделан хорошо.качает бодро
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличное
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
насос хороший, свое дело справляет.глубина скважины 50м.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос, пришёл в заводской упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
насос работает, без нареканий. всё в порядке. согласно описанию. кому нужно - берите У меня он с гидро аккумулятором стоит
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Николай И

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
андрей к.

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос для дома
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Глинка Алена

Достоинства:


Комментарий:
Самый долгоиграющий из бюджетных насосов. Быстро поставили и пользуемся,подключили систему автоматики. Все устраивает)
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал все ожидания!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Насос отличный. Уже пользовались - понравился
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
насос на вид качественный. собран аккуратно. очень понравился, работает тихо.вода идёт из крана ровно насосная станции, стала работать лучше.качаем из колодца-10 колец, протяжённость до последней точки около 60 м.справляется отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Маргарита Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий, покупали для станции в деревню, но поток воды не такой сильный, как был со старым насосом
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирали и не прогадали, насос работает хорошо, быстро заменили предыдущий, который отработал месяц и сгорел, этот сравнивали с другими и он выиграл по своим параметрам. Пока работает отлично, воду качает, а это самое главное.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Брался для колодца в деревне,после подъёма идёт двойник на две шланги.Напора хватает на два рукава.Колодец где-то 12 метров до дна.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважиный, винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
370 Вт
Высота подъема
70
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
57.5
Высота, см
57.5
Страна производитель
Китай
Описание
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-70 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший, я конечно в этом не разбираюсь, но отец доволен
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро. Упаковка целая, запечатанная. Будем проверять.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший насос. Супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Артур Сафин

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос. 200 литровый бак набрал за 10 минут. Шланг поставил 18 диаметром. Тяжёлый, крепил за трос. В колодце слышно как гудит. Купил для полива и заполнения детского бассейна.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вероника Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший пришёл вовремя. я довольна. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую! Это уже второй насос. Первый работал более 5 лет. Легко держит давление в 5 атм. Больше не пробывал.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
алексей м.

Достоинства:


Комментарий:
насос пришел целый работает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вячеслав М

Достоинства:


Комментарий:
Установили, работает. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Насос приобретался как бюджетный вариант на первое время, для новой скважины. Оказалось, вода у нас чистая, без крупных частиц песка, поэтому надеюсь, что насос прослужит долго. Первые впечатления положительные. + Быстрый беспроблемный запуск - вода пошла сразу, без воздушных пробок и лишних вибраций. + Тихая работа, шума почти нет. + Качественная сборка, насос сделан добротно, без брака. + Хороший вариант в низкой ценовой категории. За эти деньги в основном продаются модели в 2 раза слабее по мощности. Минусы: - После насоса, которым прокачивали скважину, этот кажется слабоватым. Нужно понимать, для каких потребностей. - Кабель всего 10 м, без наращивания не обойтись, что, конечно, не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не подключали, выглядит добротно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
сделан хорошо.качает бодро
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличное
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
насос хороший, свое дело справляет.глубина скважины 50м.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос, пришёл в заводской упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
насос работает, без нареканий. всё в порядке. согласно описанию. кому нужно - берите У меня он с гидро аккумулятором стоит
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Николай И

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
андрей к.

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос для дома
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Глинка Алена

Достоинства:


Комментарий:
Самый долгоиграющий из бюджетных насосов. Быстро поставили и пользуемся,подключили систему автоматики. Все устраивает)
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал все ожидания!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Насос отличный. Уже пользовались - понравился
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
насос на вид качественный. собран аккуратно. очень понравился, работает тихо.вода идёт из крана ровно насосная станции, стала работать лучше.качаем из колодца-10 колец, протяжённость до последней точки около 60 м.справляется отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Маргарита Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий, покупали для станции в деревню, но поток воды не такой сильный, как был со старым насосом
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирали и не прогадали, насос работает хорошо, быстро заменили предыдущий, который отработал месяц и сгорел, этот сравнивали с другими и он выиграл по своим параметрам. Пока работает отлично, воду качает, а это самое главное.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Брался для колодца в деревне,после подъёма идёт двойник на две шланги.Напора хватает на два рукава.Колодец где-то 12 метров до дна.


Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - по цене 6080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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