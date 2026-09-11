Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S)
Блок питания Chieftec Element 600W [ELP-600S] форма-фактора ATX оснащен активным корректором коэффициента мощности. Система охлаждения представлена одним вентилятором 120x120 мм. Номинальная мощность составляет 600. На линию 12 В подается 552. КПД Chieftec Element 600W [ELP-600S] равен 85 % (бронзовый сертификат 80 PLUS). Кабели не отстегиваются и представлены стандартным набором: 20+4 pin для питания, 4+4 pin для процессора, два 6+2 pin для видеокарты, четыре 15-pin SATA для накопителей, два 4-pin Molex для HDD стандарта UltraATA и оптических приводов или кулеров. Есть и 4-pin Floppy для старых дисководов. Подсветка не предусмотрена.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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