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Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S)

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Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 1
Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 2
Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 3
Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 4
Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603573
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S)

Блок питания Chieftec Element 600W [ELP-600S] форма-фактора ATX оснащен активным корректором коэффициента мощности. Система охлаждения представлена одним вентилятором 120x120 мм. Номинальная мощность составляет 600. На линию 12 В подается 552. КПД Chieftec Element 600W [ELP-600S] равен 85 % (бронзовый сертификат 80 PLUS). Кабели не отстегиваются и представлены стандартным набором: 20+4 pin для питания, 4+4 pin для процессора, два 6+2 pin для видеокарты, четыре 15-pin SATA для накопителей, два 4-pin Molex для HDD стандарта UltraATA и оптических приводов или кулеров. Есть и 4-pin Floppy для старых дисководов. Подсветка не предусмотрена.

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания Chieftec Element 600W [ELP-600S] форма-фактора ATX оснащен активным корректором коэффициента мощности. Система охлаждения представлена одним вентилятором 120x120 мм. Номинальная мощность составляет 600. На линию 12 В подается 552. КПД Chieftec Element 600W [ELP-600S] равен 85 % (бронзовый сертификат 80 PLUS). Кабели не отстегиваются и представлены стандартным набором: 20+4 pin для питания, 4+4 pin для процессора, два 6+2 pin для видеокарты, четыре 15-pin SATA для накопителей, два 4-pin Molex для HDD стандарта UltraATA и оптических приводов или кулеров. Есть и 4-pin Floppy для старых дисководов. Подсветка не предусмотрена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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