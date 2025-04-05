Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602917
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Достоинства:
Комментарий:
пока нормально ну а так хороший блок питания
Достоинства:
Комментарий:
работает, установили все прёт
Достоинства:
Комментарий:
Работает, вентиляторы практически бесшумны, брал для питания внешней видеокарты, в комплекте был провод, болты для монтажа. Из минусов может не влезть в квадратную рамку при монтаже, т.к. рамка утыкается в разъём питания.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок работает далее будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
4 разъёма для видеокарты, крепкий корпус, не шумный вентилятор, стяжки в комплекте есть
Достоинства:
Комментарий:
норм блок за этот бюджет. нагрузку в 400вт держит стабильно и без нагрева.
Достоинства:
Комментарий:
Самое главное,что товар рабочий,а остальное мелочи ...
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)
Достоинства:
Комментарий:
пока нормально ну а так хороший блок питания
Достоинства:
Комментарий:
работает, установили все прёт
Достоинства:
Комментарий:
Работает, вентиляторы практически бесшумны, брал для питания внешней видеокарты, в комплекте был провод, болты для монтажа. Из минусов может не влезть в квадратную рамку при монтаже, т.к. рамка утыкается в разъём питания.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок работает далее будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
4 разъёма для видеокарты, крепкий корпус, не шумный вентилятор, стяжки в комплекте есть
Достоинства:
Комментарий:
норм блок за этот бюджет. нагрузку в 400вт держит стабильно и без нагрева.
Достоинства:
Комментарий:
Самое главное,что товар рабочий,а остальное мелочи ...