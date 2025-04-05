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Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)

7 Отзывы
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Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 1
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 2
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 3
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 4
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 1
  • Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 2
  • Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 3
  • Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 4
  • Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602917
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)

Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)

Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Святослав к.

Достоинства:


Комментарий:
пока нормально ну а так хороший блок питания
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, установили все прёт
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, вентиляторы практически бесшумны, брал для питания внешней видеокарты, в комплекте был провод, болты для монтажа. Из минусов может не влезть в квадратную рамку при монтаже, т.к. рамка утыкается в разъём питания.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Ярослав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок работает далее будет видно.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
4 разъёма для видеокарты, крепкий корпус, не шумный вентилятор, стяжки в комплекте есть
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
норм блок за этот бюджет. нагрузку в 400вт держит стабильно и без нагрева.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Василий Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Самое главное,что товар рабочий,а остальное мелочи ...



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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Formula ATX 700W (FX-700)


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Святослав к.

Достоинства:


Комментарий:
пока нормально ну а так хороший блок питания
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, установили все прёт
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, вентиляторы практически бесшумны, брал для питания внешней видеокарты, в комплекте был провод, болты для монтажа. Из минусов может не влезть в квадратную рамку при монтаже, т.к. рамка утыкается в разъём питания.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Ярослав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок работает далее будет видно.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
4 разъёма для видеокарты, крепкий корпус, не шумный вентилятор, стяжки в комплекте есть
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
норм блок за этот бюджет. нагрузку в 400вт держит стабильно и без нагрева.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Василий Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Самое главное,что товар рабочий,а остальное мелочи ...


Блок питания Formula ATX 700W (FX-700) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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