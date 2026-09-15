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Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC)

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Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 1
Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 2
Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 3
Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 4
Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625167
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
550

Описание товара Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC)

Блок питания ExeGate — это надежное решение для вашего компьютера, разработанное для обеспечения стабильной работы системы. С мощностью 600 Вт он способен поддерживать самые разнообразные конфигурации, включая производительные видеокарты благодаря двум разъемам 6+2 pin для питания видеокарты. Совместимость с современными материнскими платами обеспечивается разъемом питания 20+4 pin, а процессор получает необходимое питание через разъем 4+4 pin. Этот блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним 120-мм вентилятором, который поддерживает оптимальную температуру работы, минимизируя риск перегрева. Шесть разъемов SATA обеспечивают подключение всех необходимых накопителей и дополнительных устройств. Обратите внимание, что кабели здесь несъемные, что обеспечивает лучшую надежность соединений, исключая возможность случайного отключения. Несмотря на доступность и множество функций, блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако качественно выполненное устройство от ExeGate весит всего 1,7 кг и изготовлено в Китае, что говорит о надежности и высоком стандартном качестве исполнения бренда.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — это надежное решение для вашего компьютера, разработанное для обеспечения стабильной работы системы. С мощностью 600 Вт он способен поддерживать самые разнообразные конфигурации, включая производительные видеокарты благодаря двум разъемам 6+2 pin для питания видеокарты. Совместимость с современными материнскими платами обеспечивается разъемом питания 20+4 pin, а процессор получает необходимое питание через разъем 4+4 pin. Этот блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним 120-мм вентилятором, который поддерживает оптимальную температуру работы, минимизируя риск перегрева. Шесть разъемов SATA обеспечивают подключение всех необходимых накопителей и дополнительных устройств. Обратите внимание, что кабели здесь несъемные, что обеспечивает лучшую надежность соединений, исключая возможность случайного отключения. Несмотря на доступность и множество функций, блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако качественно выполненное устройство от ExeGate весит всего 1,7 кг и изготовлено в Китае, что говорит о надежности и высоком стандартном качестве исполнения бренда.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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