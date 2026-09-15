Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC)
Блок питания ExeGate — это надежное решение для вашего компьютера, разработанное для обеспечения стабильной работы системы. С мощностью 600 Вт он способен поддерживать самые разнообразные конфигурации, включая производительные видеокарты благодаря двум разъемам 6+2 pin для питания видеокарты. Совместимость с современными материнскими платами обеспечивается разъемом питания 20+4 pin, а процессор получает необходимое питание через разъем 4+4 pin. Этот блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним 120-мм вентилятором, который поддерживает оптимальную температуру работы, минимизируя риск перегрева. Шесть разъемов SATA обеспечивают подключение всех необходимых накопителей и дополнительных устройств. Обратите внимание, что кабели здесь несъемные, что обеспечивает лучшую надежность соединений, исключая возможность случайного отключения. Несмотря на доступность и множество функций, блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако качественно выполненное устройство от ExeGate весит всего 1,7 кг и изготовлено в Китае, что говорит о надежности и высоком стандартном качестве исполнения бренда.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
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