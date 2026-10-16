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Монитор Philips 24" 24E1N5300HE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 24" 24E1N5300HE

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Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 1
Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 2
Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 3
Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 4
Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 5
Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 6
Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 1
  • Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 2
  • Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 3
  • Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 4
  • Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 5
  • Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 6
  • Монитор Philips 24&quot; 24E1N5300HE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
23 150 руб.  28 710 руб. 
Начислим 1399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Philips 24" 24E1N5300HE
23 150 руб. -19%
28 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
58х48х15
Вес, кг.
7.38

Описание товара Монитор Philips 24" 24E1N5300HE

Этот монитор Philips предназначен для использования в удаленной рабочей среде. Встроенная веб-камера 5 Мп обеспечивает высокую четкость изображений, а микрофон с шумоподавлением поможет собеседникам четко слышать ваш голос. Веб-камера использует технологию быстрого и безопасного доступа Windows Hello.

Отзывы о товаре Монитор Philips 24" 24E1N5300HE




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мониторы
Описание
Этот монитор Philips предназначен для использования в удаленной рабочей среде. Встроенная веб-камера 5 Мп обеспечивает высокую четкость изображений, а микрофон с шумоподавлением поможет собеседникам четко слышать ваш голос. Веб-камера использует технологию быстрого и безопасного доступа Windows Hello.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Philips 24" 24E1N5300HE - по цене 23150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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