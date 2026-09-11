Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%340 руб. 498 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577396
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, кг.
1
Описание товара Бокорезы,160мм, двухкомпонентные рукоятки 17521 Сибртех
Бокорезы Сибртех 17521 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перерезания проволоки, стержней, пластиковых прутков и других материалов. Пригодятся для слесарных и монтажных работ на строительной площадке, в мастерской, а также дома и в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — рабочие части из выполнены легированной стали 45, прошли индукционную закалку и шлифовку.
- Безопасная работа — благодаря широким ограничительным выступам на рукоятках пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки из ПВХ обеспечивают надежный хват и снижают нагрузку на руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бокорезы Сибртех 17521 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перерезания проволоки, стержней, пластиковых прутков и других материалов. Пригодятся для слесарных и монтажных работ на строительной площадке, в мастерской, а также дома и в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — рабочие части из выполнены легированной стали 45, прошли индукционную закалку и шлифовку.
- Безопасная работа — благодаря широким ограничительным выступам на рукоятках пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки из ПВХ обеспечивают надежный хват и снижают нагрузку на руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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