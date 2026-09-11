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Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый

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Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 4
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
223
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 4
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 090 руб. 
Начислим 2946 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый
49 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
22.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
223
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х19х12
Вес, кг.
2.17

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый

Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
22.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
223
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Damixa Arc 290217364 черный матовый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 49090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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