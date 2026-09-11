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Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708BL)

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Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
72
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
15 566 руб.  18 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552550
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
72
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
донный клапан
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х9
Вес, кг.
2.25

Описание товара Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708BL)

Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708BL)



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
72
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
донный клапан
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708BL)


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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