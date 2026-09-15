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Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12

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Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12 - фото 1
Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12 - фото 1
  • Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
340 руб.  780 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542357
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12
340 руб. -56%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
150

Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12

Источник питания стабилизированный, 12 В 1.25 А, регулировка выходного напряжения. Защита от КЗ, перфорированный корпус, степень защиты IP20. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа.

Отзывы о товаре Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Описание
Источник питания стабилизированный, 12 В 1.25 А, регулировка выходного напряжения. Защита от КЗ, перфорированный корпус, степень защиты IP20. Подойдет для внутреннего размещения и организации электропитания различных устройств для систем безопасности и контроля доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания Falcon Eye FE-S-1,25/12 - по цене 340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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