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Душевая система AM.PM Like F0780222 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система AM.PM Like F0780222 черный

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Душевая система AM.PM Like F0780222 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541639
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
антиизвестковое покрытие, держатель душевой лейки, защита от скручивания, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
4

Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780222 черный

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы - от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках - подчинены единой дизайн-концепции коллекции Sunny.Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат - экономия средств, забота об экологии, а главное - непередаваемое удовольствие от принятия душа.



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Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Like F0780222 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
антиизвестковое покрытие, держатель душевой лейки, защита от скручивания, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы - от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках - подчинены единой дизайн-концепции коллекции Sunny.Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат - экономия средств, забота об экологии, а главное - непередаваемое удовольствие от принятия душа.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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