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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный

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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541636
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
защита от скручивания, ограничитель температуры, регулировка угла наклона
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
5.5

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
защита от скручивания, ограничитель температуры, регулировка угла наклона
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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