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Душевая система AM.PM Like F0780200 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система AM.PM Like F0780200 хром

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Душ.система AM.PM Like F0780200 верхн.душ 250мм, ручной душ 120 мм, 3 функции, душ.штанга 1030-1460 мм,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541634
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.08х0.42х0.15
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780200 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм обеспечивая комфорт для людей любого роста а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Нижнее крепление штанги выполнено в виде полочки а переключатель верхний-ручной душ является ее продолжением. Нажав на него вы можете менять источник потока воды от ручной лейки к верхнему душу



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Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Like F0780200 хром

22.02.2023
Внуков Максим

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Отствутствуют



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм обеспечивая комфорт для людей любого роста а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Нижнее крепление штанги выполнено в виде полочки а переключатель верхний-ручной душ является ее продолжением. Нажав на него вы можете менять источник потока воды от ручной лейки к верхнему душу


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.02.2023
Внуков Максим

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Отствутствуют


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