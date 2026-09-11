Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G
5-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор TL-SG105S представляет собой простое решение для перехода на гигабитный Ethernet. Увеличьте скорость сетевого сервера и скорость подключения магистральному коммутатору или обеспечьте гигабитное подключение для настольного компьютера. Благодаря технологии Plug and Play устройство просто в настройке и эксплуатации. Более того, применение инновационной энергосберегающей технологии позволит сберечь потребляемую электроэнергию, поэтому TL-SG105S представляет собой экологически безопасное устройство для вашей домашней или офисной сети. Модель TL-SG105S оснащена 5 портами 10/100/1000 Мбит/с, что значительным образом увеличивает пропускную способность вашей сети, позволяя передавать файлы большого размера в кратчайшее время. Поэтому пользователи дома, в офисе, в рабочей группе или дизайн-студии теперь могут быстрее передавать большие, требовательные к пропускной способности канала файлы. Мгновенная передача по сети графики, CGI-, CAD- и мультимедиа-файлов. Теперь, при переходе на гигабитную сеть, вы можете проявить заботу об окружающей среде! При создании 5-портового гигабитного коммутатора TL-SG105S использовались новейшие энергосберегающие технологии, с помощью которых вы сможете увеличить пропускную способность вашей сети при меньших энергозатратах. Устройство автоматически выбирает режим питания в зависимости от статуса соединения и длины кабеля для того, чтобы сберечь электроэнергию и тем самым ограничить количество выбросов углерода, совершаемых при ее выработке.
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