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Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G

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Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G - фото 2
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Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540914
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G
1 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
230

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G

5-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор TL-SG105S представляет собой простое решение для перехода на гигабитный Ethernet. Увеличьте скорость сетевого сервера и скорость подключения магистральному коммутатору или обеспечьте гигабитное подключение для настольного компьютера. Благодаря технологии Plug and Play устройство просто в настройке и эксплуатации. Более того, применение инновационной энергосберегающей технологии позволит сберечь потребляемую электроэнергию, поэтому TL-SG105S представляет собой экологически безопасное устройство для вашей домашней или офисной сети. Модель TL-SG105S оснащена 5 портами 10/100/1000 Мбит/с, что значительным образом увеличивает пропускную способность вашей сети, позволяя передавать файлы большого размера в кратчайшее время. Поэтому пользователи дома, в офисе, в рабочей группе или дизайн-студии теперь могут быстрее передавать большие, требовательные к пропускной способности канала файлы. Мгновенная передача по сети графики, CGI-, CAD- и мультимедиа-файлов. Теперь, при переходе на гигабитную сеть, вы можете проявить заботу об окружающей среде! При создании 5-портового гигабитного коммутатора TL-SG105S использовались новейшие энергосберегающие технологии, с помощью которых вы сможете увеличить пропускную способность вашей сети при меньших энергозатратах. Устройство автоматически выбирает режим питания в зависимости от статуса соединения и длины кабеля для того, чтобы сберечь электроэнергию и тем самым ограничить количество выбросов углерода, совершаемых при ее выработке.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
5-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор TL-SG105S представляет собой простое решение для перехода на гигабитный Ethernet. Увеличьте скорость сетевого сервера и скорость подключения магистральному коммутатору или обеспечьте гигабитное подключение для настольного компьютера. Благодаря технологии Plug and Play устройство просто в настройке и эксплуатации. Более того, применение инновационной энергосберегающей технологии позволит сберечь потребляемую электроэнергию, поэтому TL-SG105S представляет собой экологически безопасное устройство для вашей домашней или офисной сети. Модель TL-SG105S оснащена 5 портами 10/100/1000 Мбит/с, что значительным образом увеличивает пропускную способность вашей сети, позволяя передавать файлы большого размера в кратчайшее время. Поэтому пользователи дома, в офисе, в рабочей группе или дизайн-студии теперь могут быстрее передавать большие, требовательные к пропускной способности канала файлы. Мгновенная передача по сети графики, CGI-, CAD- и мультимедиа-файлов. Теперь, при переходе на гигабитную сеть, вы можете проявить заботу об окружающей среде! При создании 5-портового гигабитного коммутатора TL-SG105S использовались новейшие энергосберегающие технологии, с помощью которых вы сможете увеличить пропускную способность вашей сети при меньших энергозатратах. Устройство автоматически выбирает режим питания в зависимости от статуса соединения и длины кабеля для того, чтобы сберечь электроэнергию и тем самым ограничить количество выбросов углерода, совершаемых при ее выработке.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SG105S 5G - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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