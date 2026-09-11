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Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный

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Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
410 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515188
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Размеры в упаковке, см
30х18х5
Вес, г.
530

Описание товара Кронштейн для телевизора Buro FX1 черный

Настенный наклонный кронштейн для TВ Buro FX1 предназначен для дисплеев с диагональю от 15 до 48 дюймов. Он подходит для телевизоров и мониторов весом до 25 кг. Расстояние от стены до телевизора с использованием кронштейна составляет 25 мм.

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Описание
Настенный наклонный кронштейн для TВ Buro FX1 предназначен для дисплеев с диагональю от 15 до 48 дюймов. Он подходит для телевизоров и мониторов весом до 25 кг. Расстояние от стены до телевизора с использованием кронштейна составляет 25 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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