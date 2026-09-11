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Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20"-29" макс.15кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20"-29" макс.15кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 4
Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 5
Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 6
Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 7
Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20&quot;-29&quot; макс.15кг настенный поворот и наклон - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
420 руб.  912 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557647
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
433

Описание товара Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20"-29" макс.15кг настенный поворот и наклон

Практичный кронштейн для телевизора Buro FL0 позволит комфортно разместить технику на стене, и сэкономить место в помещении. Подходит для двух типов мониторов и телевизоров. Имеется поддержка креплений VESA размеров.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20"-29" макс.15кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Описание
Практичный кронштейн для телевизора Buro FL0 позволит комфортно разместить технику на стене, и сэкономить место в помещении. Подходит для двух типов мониторов и телевизоров. Имеется поддержка креплений VESA размеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Buro FL0 черный 20"-29" макс.15кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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