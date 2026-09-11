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Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5

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Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 1
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 2
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 3
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 4
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 5
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 6
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 7
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 8
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 9
Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядная станция
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 1
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 2
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 3
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 4
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 5
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 6
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 7
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 8
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 9
  • Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512747
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Зарядная станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х15
Вес, г.
200

Описание товара Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5

Зарядная станция PlayStation Dualsense призвана расширить возможности игровой консоли PlayStation 5. С помощью этого устройства вы сможете организовать процесс беспроводной подзарядки одного или сразу двух геймпадов, что с первую очередь оценят те геймеры, которые проводят за прохождением игр ночи напролет. Пока один геймпад находится на подзарядке, второй используется игроком. И как только его заряд приближается к нулю, контроллеры просто меняются местами. Зарядная станция PlayStation Dualsense обращает на себя внимание футуристичным дизайном, который полностью гармонирует с внешним видом игровой консоли PlayStation 5. Модель представлена в черно-белой расцветке. Зарядная станция с японской вилкой.

Отзывы о товаре Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Зарядная станция
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядная станция PlayStation Dualsense призвана расширить возможности игровой консоли PlayStation 5. С помощью этого устройства вы сможете организовать процесс беспроводной подзарядки одного или сразу двух геймпадов, что с первую очередь оценят те геймеры, которые проводят за прохождением игр ночи напролет. Пока один геймпад находится на подзарядке, второй используется игроком. И как только его заряд приближается к нулю, контроллеры просто меняются местами. Зарядная станция PlayStation Dualsense обращает на себя внимание футуристичным дизайном, который полностью гармонирует с внешним видом игровой консоли PlayStation 5. Модель представлена в черно-белой расцветке. Зарядная станция с японской вилкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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