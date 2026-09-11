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Характеристики
Тип товара
Зарядная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512747
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Описание товара Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5
Зарядная станция PlayStation Dualsense призвана расширить возможности игровой консоли PlayStation 5. С помощью этого устройства вы сможете организовать процесс беспроводной подзарядки одного или сразу двух геймпадов, что с первую очередь оценят те геймеры, которые проводят за прохождением игр ночи напролет. Пока один геймпад находится на подзарядке, второй используется игроком. И как только его заряд приближается к нулю, контроллеры просто меняются местами. Зарядная станция PlayStation Dualsense обращает на себя внимание футуристичным дизайном, который полностью гармонирует с внешним видом игровой консоли PlayStation 5. Модель представлена в черно-белой расцветке. Зарядная станция с японской вилкой.
Отзывы о товаре Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5
Зарядная станция PlayStation Dualsense призвана расширить возможности игровой консоли PlayStation 5. С помощью этого устройства вы сможете организовать процесс беспроводной подзарядки одного или сразу двух геймпадов, что с первую очередь оценят те геймеры, которые проводят за прохождением игр ночи напролет. Пока один геймпад находится на подзарядке, второй используется игроком. И как только его заряд приближается к нулю, контроллеры просто меняются местами. Зарядная станция PlayStation Dualsense обращает на себя внимание футуристичным дизайном, который полностью гармонирует с внешним видом игровой консоли PlayStation 5. Модель представлена в черно-белой расцветке. Зарядная станция с японской вилкой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Зарядная станция Sony DualSense CFI-ZDS1 для PS5