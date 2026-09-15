Геймпад Xbox Black (QAT-00006)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Общее количество кнопок
15
Интерфейс
USB, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%4 640 руб. 7 590 руб.
В наличии
Код товара: 615942
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 640 руб. -39%
7 590 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Аналоговые стики
Да
Общее количество кнопок
15
Интерфейс
USB, Bluetooth
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
460
Описание товара Геймпад Xbox Black (QAT-00006)
ознакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox (Model 1914) и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Вы больше не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Быстрое сопряжение, воспроизведение и переключение между устройствами, включая Xbox Series X;S, Xbox One, ПК с Windows 10, Android и iOS. Используется технология Xbox Wireless и Bluetooth для беспроводной игры на консоли, ПК, мобильных телефонах и планшетах. Подключайте к стереогнезду 3.5 мм любую совместимую гарнитуру.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Аналоговые стики
Да
Общее количество кнопок
15
Интерфейс
USB, Bluetooth
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
ознакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox (Model 1914) и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Вы больше не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Быстрое сопряжение, воспроизведение и переключение между устройствами, включая Xbox Series X;S, Xbox One, ПК с Windows 10, Android и iOS. Используется технология Xbox Wireless и Bluetooth для беспроводной игры на консоли, ПК, мобильных телефонах и планшетах. Подключайте к стереогнезду 3.5 мм любую совместимую гарнитуру.
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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