Видеокамера IP Hikvision 2CD2347G2-LU(C)2.8мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%13 010 руб. 17 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504242
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Видеокамера IP Hikvision 2CD2347G2-LU(C)2.8мм
Матрица 1/1.8 Progressive Scan CMOS. Технология эффективного сжатия H.265+. Технология 130 дБ WDR. Встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени. Классификация «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Цветное изображение в любое время суток. Защита от влаги и пыли: IP67. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Матрица 1/1.8 Progressive Scan CMOS. Технология эффективного сжатия H.265+. Технология 130 дБ WDR. Встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени. Классификация «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Цветное изображение в любое время суток. Защита от влаги и пыли: IP67. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ.
Видеокамера IP Hikvision 2CD2347G2-LU(C)2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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