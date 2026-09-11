Top.Mail.Ru
Мышь Exegate SH-9025L2 EX279944RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Exegate SH-9025L2 EX279944RUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Exegate SH-9025L2 EX279944RUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
240 руб.  480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499062
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Exegate SH-9025L2 EX279944RUS

Простая и удобная проводная мышь ExeGate SH-9025L2 предназначена для работы в офисе и дома со стандартными офисными программами и играми. Мышь удобна в использовании, она имеет три кнопки, высокочувствительный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, интерфейс подключения — USB. Мышь имеет эргономичную форму и будет удобна в управлении как правой, так и левой рукой. Рассматриваемая модель обладает высоким качеством изготовления и отлично справится с поставленными задачами.

Отзывы о товаре Мышь Exegate SH-9025L2 EX279944RUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Простая и удобная проводная мышь ExeGate SH-9025L2 предназначена для работы в офисе и дома со стандартными офисными программами и играми. Мышь удобна в использовании, она имеет три кнопки, высокочувствительный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, интерфейс подключения — USB. Мышь имеет эргономичную форму и будет удобна в управлении как правой, так и левой рукой. Рассматриваемая модель обладает высоким качеством изготовления и отлично справится с поставленными задачами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Exegate SH-9025L2 EX279944RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...