Душевая система AM.PM Like F0780700 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780700 хром
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм обеспечивая комфорт для людей любого роста а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель выполнен в виде полочки. Чистый дизайн без лишних деталей: переключатель расположен за ручкой настройки температуры и позволяет менять источник потока воды от ручной лейки и излива до верхнего душа.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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