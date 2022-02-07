Top.Mail.Ru
Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 496219
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние, 496219

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Причина уценки
после ремонта - замена платы. Гарантия: от производителя до 07.02.2022 Внешний вид: потертости, следы установки. Спецификация: Максимальная выходная мощность: 51Вт Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт Качественный DSP-процессор на борту. Временная коррекция звукового поля (Time Alignment) 25-полосный параметрический эквалайзер Два режима работы кроссовера: 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер) 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер) Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP) RGB-подсветка передней панели USB-разъём с током зарядки 1.2а RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер) Комплектуется ISO коннектором Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 500 руб.  5 000 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние
3 500 руб. -30%
5 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aura
Тип товара
Автомагнитола
Причина уценки
после ремонта - замена платы. Гарантия: от производителя до 07.02.2022 Внешний вид: потертости, следы установки. Спецификация: Максимальная выходная мощность: 51Вт Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт Качественный DSP-процессор на борту. Временная коррекция звукового поля (Time Alignment) 25-полосный параметрический эквалайзер Два режима работы кроссовера: 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер) 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер) Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP) RGB-подсветка передней панели USB-разъём с током зарядки 1.2а RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер) Комплектуется ISO коннектором Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
Радиоприемник
да
AUX-вход
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, кг.
2

Описание товара Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние

Автомагнитола Aura AMH-78DSP 
Причина уценки: после ремонта - замена платы.
Гарантия: от производителя до 07.02.2022
Внешний вид: потертости, следы установки.
Спецификация:

  • Максимальная выходная мощность: 51Вт
  • Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт
  • Качественный DSP-процессор на борту.
  • Временная коррекция звукового поля (Time Alignment)
  • 25-полосный параметрический эквалайзер
  • Два режима работы кроссовера:
  • 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер)
  • 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер)
  • Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера
  • Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
  • Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP)
  • RGB-подсветка передней панели
  • USB-разъём с током зарядки 1.2а
  • RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер)
  • Комплектуется ISO коннектором
Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Aura
Тип товара
Автомагнитола
Причина уценки
после ремонта - замена платы. Гарантия: от производителя до 07.02.2022 Внешний вид: потертости, следы установки. Спецификация: Максимальная выходная мощность: 51Вт Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт Качественный DSP-процессор на борту. Временная коррекция звукового поля (Time Alignment) 25-полосный параметрический эквалайзер Два режима работы кроссовера: 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер) 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер) Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP) RGB-подсветка передней панели USB-разъём с током зарядки 1.2а RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер) Комплектуется ISO коннектором Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
Радиоприемник
да
AUX-вход
Да
USB
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Автомагнитола Aura AMH-78DSP 
Причина уценки: после ремонта - замена платы.
Гарантия: от производителя до 07.02.2022
Внешний вид: потертости, следы установки.
Спецификация:
  • Максимальная выходная мощность: 51Вт
  • Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт
  • Качественный DSP-процессор на борту.
  • Временная коррекция звукового поля (Time Alignment)
  • 25-полосный параметрический эквалайзер
  • Два режима работы кроссовера:
  • 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер)
  • 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер)
  • Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера
  • Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
  • Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP)
  • RGB-подсветка передней панели
  • USB-разъём с током зарядки 1.2а
  • RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер)
  • Комплектуется ISO коннектором
Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...