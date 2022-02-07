Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние, 496219
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Причина уценки
после ремонта - замена платы. Гарантия: от производителя до 07.02.2022 Внешний вид: потертости, следы установки. Спецификация: Максимальная выходная мощность: 51Вт Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт Качественный DSP-процессор на борту. Временная коррекция звукового поля (Time Alignment) 25-полосный параметрический эквалайзер Два режима работы кроссовера: 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер) 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер) Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP) RGB-подсветка передней панели USB-разъём с током зарядки 1.2а RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер) Комплектуется ISO коннектором Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%3 500 руб. 5 000 руб.
В наличии
Код товара: 496219
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3 500 руб. -30%
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- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Причина уценки
после ремонта - замена платы. Гарантия: от производителя до 07.02.2022 Внешний вид: потертости, следы установки. Спецификация: Максимальная выходная мощность: 51Вт Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт Качественный DSP-процессор на борту. Временная коррекция звукового поля (Time Alignment) 25-полосный параметрический эквалайзер Два режима работы кроссовера: 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер) 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер) Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP) RGB-подсветка передней панели USB-разъём с током зарядки 1.2а RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер) Комплектуется ISO коннектором Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
Радиоприемник
да
AUX-вход
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, кг.
2
Описание товара Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние
Автомагнитола Aura AMH-78DSP
Причина уценки: после ремонта - замена платы.
Гарантия: от производителя до 07.02.2022
Внешний вид: потертости, следы установки.
Спецификация:
- Максимальная выходная мощность: 51Вт
- Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт
- Качественный DSP-процессор на борту.
- Временная коррекция звукового поля (Time Alignment)
- 25-полосный параметрический эквалайзер
- Два режима работы кроссовера:
- 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер)
- 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер)
- Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера
- Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
- Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP)
- RGB-подсветка передней панели
- USB-разъём с током зарядки 1.2а
- RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер)
- Комплектуется ISO коннектором
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Причина уценки
после ремонта - замена платы. Гарантия: от производителя до 07.02.2022 Внешний вид: потертости, следы установки. Спецификация: Максимальная выходная мощность: 51Вт Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт Качественный DSP-процессор на борту. Временная коррекция звукового поля (Time Alignment) 25-полосный параметрический эквалайзер Два режима работы кроссовера: 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер) 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер) Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP) RGB-подсветка передней панели USB-разъём с током зарядки 1.2а RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер) Комплектуется ISO коннектором Комплектация: магнитола, направляющие, провода подключения, ПДУ, руководство, гарантийный талон, коробка.
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
Радиоприемник
да
AUX-вход
Да
USB
да
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Страна производитель
Китай
Автомагнитола Aura AMH-78DSP
Причина уценки: после ремонта - замена платы.
Гарантия: от производителя до 07.02.2022
Внешний вид: потертости, следы установки.
Спецификация:
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Причина уценки: после ремонта - замена платы.
Гарантия: от производителя до 07.02.2022
Внешний вид: потертости, следы установки.
Спецификация:
- Максимальная выходная мощность: 51Вт
- Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%): 16Вт
- Качественный DSP-процессор на борту.
- Временная коррекция звукового поля (Time Alignment)
- 25-полосный параметрический эквалайзер
- Два режима работы кроссовера:
- 2-WAY (фронт, тыл, сабвуфер)
- 3-WAY (поканальное подключение акустических систем плюс сабвуфер)
- Совместимое с Apple и Android приложение для управления всеми функциями ресивера
- Чтение звуковых форматов FLAC, MP3, WAV, APE, AAC
- Встроенный Bluetooth-модуль (A2DP)
- RGB-подсветка передней панели
- USB-разъём с током зарядки 1.2а
- RCA: 3 пары (фронт+тыл+сабвуфер)
- Комплектуется ISO коннектором
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Уцененный товар Автомагнитола Aura AMH-78DSP хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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