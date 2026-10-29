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Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI)

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Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI) - фото 1
Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Слотов PCI
нет
  • Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 600 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491038
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI)
15 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
14 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI)

Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) — это функциональная платформа для создания производительной игровой системы или рабочей станции. Модель соответствует форм-фактору Standard-ATX, что открывает широкие возможности для конфигурации. В основе используется чипсет AMD B550, для установки процессоров используется сокет AM4. Плата также оснащена двумя линиями PCI-E 3.0 x16, что вместе с технологией CrossFire X позволяет использовать сразу несколько графических ускорителей. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ типа DDR4, для установки предусмотрено 4 слота формата DIMM



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Слотов PCI
нет
Развернуть
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
14 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) — это функциональная платформа для создания производительной игровой системы или рабочей станции. Модель соответствует форм-фактору Standard-ATX, что открывает широкие возможности для конфигурации. В основе используется чипсет AMD B550, для установки процессоров используется сокет AM4. Плата также оснащена двумя линиями PCI-E 3.0 x16, что вместе с технологией CrossFire X позволяет использовать сразу несколько графических ускорителей. Максимальный объем ОЗУ может достигать 128 ГБ типа DDR4, для установки предусмотрено 4 слота формата DIMM


Теги товара: atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus TUF Gaming B550-PLUS (WI-FI) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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