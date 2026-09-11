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Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61

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Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 000 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478665
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х8
Вес, г.
306

Описание товара Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61

Игровое оружие - неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр. А возможность стрелять струями воды сделает ее просто необходимой в жаркие летние дни.

Отзывы о товаре Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Страна производитель
Китай
Описание
Игровое оружие - неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр. А возможность стрелять струями воды сделает ее просто необходимой в жаркие летние дни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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