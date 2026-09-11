Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61
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Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 000 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х8
Вес, г.
306
Описание товара Водное оружие Super Hero в пакете YYS-61
Игровое оружие - неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр. А возможность стрелять струями воды сделает ее просто необходимой в жаркие летние дни.
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Игровое оружие - неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр. А возможность стрелять струями воды сделает ее просто необходимой в жаркие летние дни.
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