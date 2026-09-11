Диск пильный Ryobi CSB150A1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
140
Описание товара Диск пильный Ryobi CSB150A1
Пильный диск совместим с дисковыми пилами RYOBI серии LCS180, RWSL1801. Диск изготовлен из высококачественной закаленной стали, не подверженной коррозии. Зубья диска имеют специально разработанную форму
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитСверло ступенчатое Matrix 72359, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-2...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор сверл по металлу СИБРТЕХ 723887, 1-10 мм (через 0,5 мм), H...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72727, ...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор щеток для дрели DENZEL 74493, 2 Плоские 50-75мм, 3 Чашки 2...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитЩетка для УШМ Matrix 74674, Heavy Duty, 125 мм, М14, Чашка, круч...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор сверл зенкеров по дереву DENZEL 704272, 3-10 мм, 7 шт
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНасадка для миксера СИБРТЕХ 848957, для тяжелых растворов, 140 х...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНасадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х ...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71230, 18 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718265, 12 x 205 мм, Р6М5, G...
Пильный диск совместим с дисковыми пилами RYOBI серии LCS180, RWSL1801. Диск изготовлен из высококачественной закаленной стали, не подверженной коррозии. Зубья диска имеют специально разработанную форму
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск пильный Ryobi CSB150A1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Диск пильный Ryobi CSB150A1