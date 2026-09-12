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Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels

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Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 1
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 2
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 3
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 4
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 5
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 6
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 7
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 8
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 9
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 10
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 11
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 12
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 13
Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
10
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит TORX
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 1
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 2
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 3
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 4
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 5
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 6
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 7
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 8
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 9
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 10
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 11
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 12
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 13
  • Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692877
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
10
Количество предметов в комплекте
15
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит TORX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
740

Описание товара Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels

Набор Stels 11315 включает биты TORX из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и состоит из 15 предметов: насадок Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 длиной 35 и 75 мм, а также переходника. Биты имеют шлицы в форме звезды и предназначены для установки на ключ-трещотку, пневматическую трещотку или пневматический гайковерт. Оснастки оптимально подходят для работы с крепежными элементами типа TORX во время сборки и ремонта автомобилей.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
  • Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
  • Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера каждой оснастки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
10
Количество предметов в комплекте
15
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит TORX
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Stels 11315 включает биты TORX из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и состоит из 15 предметов: насадок Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 длиной 35 и 75 мм, а также переходника. Биты имеют шлицы в форме звезды и предназначены для установки на ключ-трещотку, пневматическую трещотку или пневматический гайковерт. Оснастки оптимально подходят для работы с крепежными элементами типа TORX во время сборки и ремонта автомобилей.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
  • Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
  • Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера каждой оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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