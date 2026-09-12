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Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей

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Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
  • Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
  • Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690148
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор сверл
Размеры в упаковке, см
16х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей

Набор сверл по металлу DeWalt HSS-R 1-10мм (10шт) (DT5911) - это качественный комплект, который состоит из 10 штук прецизионных спиральных сверел, укомпектованых в пластиковую кассету.



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Отзывы о товаре Набор сверл DeWalt DT5911-QZ по металлу (10пред.) для шуруповертов/дрелей




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор сверл
Описание
Набор сверл по металлу DeWalt HSS-R 1-10мм (10шт) (DT5911) - это качественный комплект, который состоит из 10 штук прецизионных спиральных сверел, укомпектованых в пластиковую кассету.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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