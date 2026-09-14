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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209

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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209
290 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Размеры в упаковке, см
38х17х4
Вес, г.
291

Описание товара Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209

Хозяйственные многофункциональные силиконовые перчатки Рыжий кот HM26209, 092439 незаменимы для уборки в ванной комнате, на кухне, для чистки сантехники, для мытья посуды, для овощей и фруктов, для уборки автомобиля. Изготовлены из высококачественного гипоаллергенного силикона, это позволяет производить работы с высокой точностью и наделяет изделие хорошей износостойкостью. Плотный ворс перчаток отлично справляется с сильными загрязнениями, не оставляет следов и имеет достаточно надёжный захват поверхностей.

Отзывы о товаре Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209




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Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Описание
Хозяйственные многофункциональные силиконовые перчатки Рыжий кот HM26209, 092439 незаменимы для уборки в ванной комнате, на кухне, для чистки сантехники, для мытья посуды, для овощей и фруктов, для уборки автомобиля. Изготовлены из высококачественного гипоаллергенного силикона, это позволяет производить работы с высокой точностью и наделяет изделие хорошей износостойкостью. Плотный ворс перчаток отлично справляется с сильными загрязнениями, не оставляет следов и имеет достаточно надёжный захват поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209 - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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