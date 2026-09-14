Top.Mail.Ru
Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468817
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе
650 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Размеры в упаковке, см
24х12х6
Вес, г.
557

Описание товара Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе

Хозяйственные виниловые неопудренные перчатки. В боксе. Подойдут для приготовления пищи, уборки дома и косметических процедур. Хорошо защищают руки от химического воздействия. Изготовлены из прочного материала, отличаются прочностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Описание
Хозяйственные виниловые неопудренные перчатки. В боксе. Подойдут для приготовления пищи, уборки дома и косметических процедур. Хорошо защищают руки от химического воздействия. Изготовлены из прочного материала, отличаются прочностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...