Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*155 см, ПЛАСТИК, цвет белый, 606027
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
жалюзи
Материал
пластик
Особенности
цвет - белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
жалюзи
Материал
пластик
Высота, см
155
Ширина, см
100
Особенности
цвет - белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.09х0.04
Вес, кг.
1.94
Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*155 см, ПЛАСТИК, цвет белый, 606027
Изготовлены из высококачественного, стойкого к выцветанию пластика (ПВХ). Материал не склонен к деформациям и не чувствителен к воздействию влаги – такие жалюзи можно использовать в ванной комнате или на кухне. Простой и надежный механизм регулировки позволит легко управлять световым потоком в помещении. Жалюзи из ПВХ не требуют сложного ухода - достаточно протирать влажной салфеткой или губкой, либо использовать неагрессивные чистящие средства. Выполнены в белом цвете.
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Бренд
Тип товара
жалюзи
Материал
пластик
Высота, см
155
Ширина, см
100
Особенности
цвет - белый
Страна производитель
Китай
Изготовлены из высококачественного, стойкого к выцветанию пластика (ПВХ). Материал не склонен к деформациям и не чувствителен к воздействию влаги – такие жалюзи можно использовать в ванной комнате или на кухне. Простой и надежный механизм регулировки позволит легко управлять световым потоком в помещении. Жалюзи из ПВХ не требуют сложного ухода - достаточно протирать влажной салфеткой или губкой, либо использовать неагрессивные чистящие средства. Выполнены в белом цвете.
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*155 см, ПЛАСТИК, цвет белый, 606027 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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