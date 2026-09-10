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Система установки фона Godox BS04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система установки фона Godox BS04

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Система установки фона Godox BS04 - фото 1
Система установки фона Godox BS04 - фото 2
Система установки фона Godox BS04 - фото 3
Система установки фона Godox BS04 - фото 4
Система установки фона Godox BS04 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
  • Система установки фона Godox BS04 - фото 1
  • Система установки фона Godox BS04 - фото 2
  • Система установки фона Godox BS04 - фото 3
  • Система установки фона Godox BS04 - фото 4
  • Система установки фона Godox BS04 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
10 090 руб.  13 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456591
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Система установки фона
Высота, см
18.5
Материал
алюминиевый сплав
Цвет
черный
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.19х0.12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Система установки фона Godox BS04

Видеообзор на Система установки фона Godox BS04

Видеообзор Система установки фона Godox BS04
 

Отзывы о товаре Система установки фона Godox BS04




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Система установки фона
Высота, см
18.5
Материал
алюминиевый сплав
Цвет
черный
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Система установки фона Godox BS04

Видеообзор Система установки фона Godox BS04
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система установки фона Godox BS04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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