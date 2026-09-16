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Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 729960
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Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние, 729960

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Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 1
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Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 2
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Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 4
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Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 5
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Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 6
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Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
  • Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 1
  • Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 2
  • Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 3
  • Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 4
  • Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 5
  • Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 6
  • Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
6 050 руб.  10 090 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние
6 050 руб. -40%
10 090 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Система установки фона
Высота, см
18.5
Материал
алюминиевый сплав
Цвет
черный
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.19х0.12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка 2шт, перекладина, чехол, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Система установки фона
Высота, см
18.5
Материал
алюминиевый сплав
Цвет
черный
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка 2шт, перекладина, чехол, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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