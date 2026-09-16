Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние, 729960
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%6 050 руб. 10 090 руб.
В наличии
Код товара: 729960
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 050 руб. -40%
10 090 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Система установки фона
Высота, см
18.5
Материал
алюминиевый сплав
Цвет
черный
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.19х0.12
Вес, кг.
2.5
Описание товара Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка 2шт, перекладина, чехол, документация
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Система установки фона
Высота, см
18.5
Материал
алюминиевый сплав
Цвет
черный
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка 2шт, перекладина, чехол, документация
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Система установки фона Godox BS04 хорошее состояние