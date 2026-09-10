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Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700

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Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 1
Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 2
Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 3
Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 4
Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 5
Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 6
Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 1
  • Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 2
  • Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 3
  • Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 4
  • Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 5
  • Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 6
  • Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456202
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
7
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
17
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
защита от обратного потока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, кг.
1.8

Описание товара Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700

Минималистичный дизайн Hi-Tech. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке. Новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять ручным душем с помощью удобных контроллеров. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Стабильно комфортная температура воды без перепадов. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу. Бесшумная работа: многоступенчатая система шумоподавления в комбинации с MultiDock снижают уровень шума до минимального уровня. Забота о безопасности: изготовлены из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.



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Отзывы о товаре Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
7
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
17
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
защита от обратного потока
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн Hi-Tech. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке. Новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять ручным душем с помощью удобных контроллеров. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Стабильно комфортная температура воды без перепадов. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу. Бесшумная работа: многоступенчатая система шумоподавления в комбинации с MultiDock снижают уровень шума до минимального уровня. Забота о безопасности: изготовлены из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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