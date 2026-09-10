Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456202
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Описание товара Термостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700
Минималистичный дизайн Hi-Tech. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке. Новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять ручным душем с помощью удобных контроллеров. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Стабильно комфортная температура воды без перепадов. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу. Бесшумная работа: многоступенчатая система шумоподавления в комбинации с MultiDock снижают уровень шума до минимального уровня. Забота о безопасности: изготовлены из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.
Минималистичный дизайн Hi-Tech. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке. Новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять ручным душем с помощью удобных контроллеров. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Стабильно комфортная температура воды без перепадов. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу. Бесшумная работа: многоступенчатая система шумоподавления в комбинации с MultiDock снижают уровень шума до минимального уровня. Забота о безопасности: изготовлены из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца.
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