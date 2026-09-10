Сушилка для рук Puff 8820C хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Puff 8820C хром
Чтобы бережно высушить руки, не повреждая кожу, отлично подойдет сушилка для рук PUFF -8820. Автоматическое включение, мощность 2000 Вт и скорость воздушного потока 16 м/с – все это совмещает в себе данная модель. Она отлично впишется в любой интерьер, а за счет компактного размера не займет много места. Чтобы ее установить, потребуется минимум времени и сил, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. Сушилка для рук PUFF -8820 прослужит длительное время, исправно выполняя свои функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов и профессиональной сборки. Сушилка станет незаменимой вещью и поможет справиться с любыми задачами.
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