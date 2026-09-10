Top.Mail.Ru
Сушилка для рук Puff 8820C хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сушилка для рук Puff 8820C хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 1
Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 2
Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 3
Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 4
Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 1
  • Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 2
  • Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 3
  • Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 4
  • Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414807
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х24
Вес, кг.
2.4

Описание товара Сушилка для рук Puff 8820C хром

Чтобы бережно высушить руки, не повреждая кожу, отлично подойдет сушилка для рук PUFF -8820. Автоматическое включение, мощность 2000 Вт и скорость воздушного потока 16 м/с – все это совмещает в себе данная модель. Она отлично впишется в любой интерьер, а за счет компактного размера не займет много места. Чтобы ее установить, потребуется минимум времени и сил, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. Сушилка для рук PUFF -8820 прослужит длительное время, исправно выполняя свои функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов и профессиональной сборки. Сушилка станет незаменимой вещью и поможет справиться с любыми задачами.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8820C хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы бережно высушить руки, не повреждая кожу, отлично подойдет сушилка для рук PUFF -8820. Автоматическое включение, мощность 2000 Вт и скорость воздушного потока 16 м/с – все это совмещает в себе данная модель. Она отлично впишется в любой интерьер, а за счет компактного размера не займет много места. Чтобы ее установить, потребуется минимум времени и сил, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. Сушилка для рук PUFF -8820 прослужит длительное время, исправно выполняя свои функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов и профессиональной сборки. Сушилка станет незаменимой вещью и поможет справиться с любыми задачами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Puff 8820C хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...