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Блендер стационарный Bosch MMB6141B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Bosch MMB6141B

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Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 7
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 8
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 9
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 10
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 11
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 12
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 13
Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 7
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 8
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 9
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 10
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 11
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 12
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 13
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414484
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер, чаша-измельчитель, техническая документация
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
100 часов беспрерывной работы, 10.000 чаш смузи, отсек для сетевого шнура, скорость вращения: 30000 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х29
Вес, кг.
3.5

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6141B

Блендер Bosch MMB6141B способен ежедневно «баловать» вас витаминными коктейлями и смузи, приготовленными буквально в считанные минуты. Все это благодаря тому, что скорость вращения достигает 30000 оборотов в минуту. Выполненная из пластика 1.5-литровая основная емкость не выделяет неблагоприятные для здоровья соединения при постоянном контакте с продуктами. Нескользящие ножки в основании станут гарантом устойчивости домашнего помощника на любых поверхностях. Для плавной регулировки скоростных режимов на корпусе Bosch MMB6141B содержится поворотный переключатель. Если возникла необходимость произвести тщательное измельчение наиболее твердых продуктов, воспользуйтесь импульсным режимом. Мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для добавления необходимого объема тех или иных ингредиентов. Компактность в процессе хранения устройства обеспечит вместительный отсек для сетевого шнура.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6141B

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер понравился, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
выполнен серьезно, работает хорошо, единственный минус какие-то царапины по граням кувшина
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Крышка хорошо держится, удобный, солидный вид, устойчив. Посмотрим в работе.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Делал жидкое тесто для сырников - пока все хорошо) Твердые засохшие как камень финики импульсным режимом перемолол
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Такой же трудится уже четыре года, простой минималистичный и удобный, чаша нормально переживает падение, и не теряет вид со временем, хоть и не стеклянная Оптимален, чтобы делать смузи на двоих – троих человек Из минусов только то что за четыре года подорожал в два раза и потерял гарантию производителя )
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, недели 2 уже пользуюсь, проблем нет. Делаю как фруктовое так и овощное смузи, получатся отлично
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. единственный момент - крышка туго открывается
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Начитавшись отзывов, ждали вау эффект от работы этой техники, а по итогу ничего особенного. Обычный блендер.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер , мелет всё !
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер. BOSCH,как всегда на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но чашу мыть не удобно из за неровностей и цена
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Савельев Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь. На сколько лучше чем блендер за 3000 судить не берусь.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2022
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо фиксируется чаша, она лёгкая, прочная, не стекло, но материал качественный, легко моется. Брала для смузи и коктейлей, очень довольна, готовится за 30 секунд. Пользуюсь каждый день, покупкой довольна, всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2022
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте нет и не предусматривался толкатель, придется докупать
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2022
Румия С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, хорошо упакован, визуально красивый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный блендер, не занимает много места на кухне, измельчает за несколько секунд
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2022
Alexander G.

Достоинства:
отличный блендер для приготовления коктейлей и смузи за адекватную цену! Все перемалывает быстро, по столу сильно не скачет, моется легко. Пользуюсь чуть ли не каждый день, очень доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2022
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна блендером , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Елена Рыжкова

Достоинства:
Качество, Компактность, Мощность, Функциональность

Недостатки:
нет

Комментарий:
Быстро,вкусно,качественно
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2021
АБДУЛАЗИЗ САЛИМАТОВ

Достоинства:
Справляется со всеми задачами, для смузи из любых составляющих то, что нужно! Ножи очень острые и прочные. Фрукты, ягоды и овощи, даже в замороженном виде крупными кусками моментально измельчаются в однородную массу. понравилась форма стакана, так как она выполнена таким образом, что помогает закручиваться всему, что внутри, при работе блендера. Чашу можно мыть в посудомоечной машине. В пюре превращает все (кроме твердых продуктов). Две скорости и режим Pulse. Понравился дизайн изделия, простота в обращении. Хорошая мощность при такой цене.

Недостатки:
НЕ ЗАМЕТИЛ!!!

Комментарий:
БРАВО!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2021
Александр Б.

Достоинства:
Лёгкая удобная колба, сильный двигатель

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Доволен блендером, качественный продуманный корпус, видно что делали всё с умом.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2021
Николай С.

Достоинства:
Гораздо лучше переносного, измельчает без косяков !покупался для приготовления коктейлей )

Недостатки:
Ну только если шумный)но это не беда,плюсы перекрывают это.

Комментарий:
Покупкой доволен !
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2021
Виктория Чередниченко

Достоинства:
очень удобная, на присосках, не занимает много места

Недостатки:
нет
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Мощный

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2021
Нина 007

Достоинства:
Хорошии

Недостатки:
Пока не нашла

Комментарий:
Рекомендую



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер, чаша-измельчитель, техническая документация
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
100 часов беспрерывной работы, 10.000 чаш смузи, отсек для сетевого шнура, скорость вращения: 30000 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Bosch MMB6141B способен ежедневно «баловать» вас витаминными коктейлями и смузи, приготовленными буквально в считанные минуты. Все это благодаря тому, что скорость вращения достигает 30000 оборотов в минуту. Выполненная из пластика 1.5-литровая основная емкость не выделяет неблагоприятные для здоровья соединения при постоянном контакте с продуктами. Нескользящие ножки в основании станут гарантом устойчивости домашнего помощника на любых поверхностях. Для плавной регулировки скоростных режимов на корпусе Bosch MMB6141B содержится поворотный переключатель. Если возникла необходимость произвести тщательное измельчение наиболее твердых продуктов, воспользуйтесь импульсным режимом. Мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для добавления необходимого объема тех или иных ингредиентов. Компактность в процессе хранения устройства обеспечит вместительный отсек для сетевого шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер понравился, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
выполнен серьезно, работает хорошо, единственный минус какие-то царапины по граням кувшина
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Крышка хорошо держится, удобный, солидный вид, устойчив. Посмотрим в работе.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Делал жидкое тесто для сырников - пока все хорошо) Твердые засохшие как камень финики импульсным режимом перемолол
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Такой же трудится уже четыре года, простой минималистичный и удобный, чаша нормально переживает падение, и не теряет вид со временем, хоть и не стеклянная Оптимален, чтобы делать смузи на двоих – троих человек Из минусов только то что за четыре года подорожал в два раза и потерял гарантию производителя )
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, недели 2 уже пользуюсь, проблем нет. Делаю как фруктовое так и овощное смузи, получатся отлично
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. единственный момент - крышка туго открывается
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Начитавшись отзывов, ждали вау эффект от работы этой техники, а по итогу ничего особенного. Обычный блендер.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер , мелет всё !
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер. BOSCH,как всегда на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но чашу мыть не удобно из за неровностей и цена
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Савельев Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь. На сколько лучше чем блендер за 3000 судить не берусь.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2022
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо фиксируется чаша, она лёгкая, прочная, не стекло, но материал качественный, легко моется. Брала для смузи и коктейлей, очень довольна, готовится за 30 секунд. Пользуюсь каждый день, покупкой довольна, всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2022
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте нет и не предусматривался толкатель, придется докупать
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2022
Румия С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, хорошо упакован, визуально красивый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный блендер, не занимает много места на кухне, измельчает за несколько секунд
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2022
Alexander G.

Достоинства:
отличный блендер для приготовления коктейлей и смузи за адекватную цену! Все перемалывает быстро, по столу сильно не скачет, моется легко. Пользуюсь чуть ли не каждый день, очень доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2022
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна блендером , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Елена Рыжкова

Достоинства:
Качество, Компактность, Мощность, Функциональность

Недостатки:
нет

Комментарий:
Быстро,вкусно,качественно
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2021
АБДУЛАЗИЗ САЛИМАТОВ

Достоинства:
Справляется со всеми задачами, для смузи из любых составляющих то, что нужно! Ножи очень острые и прочные. Фрукты, ягоды и овощи, даже в замороженном виде крупными кусками моментально измельчаются в однородную массу. понравилась форма стакана, так как она выполнена таким образом, что помогает закручиваться всему, что внутри, при работе блендера. Чашу можно мыть в посудомоечной машине. В пюре превращает все (кроме твердых продуктов). Две скорости и режим Pulse. Понравился дизайн изделия, простота в обращении. Хорошая мощность при такой цене.

Недостатки:
НЕ ЗАМЕТИЛ!!!

Комментарий:
БРАВО!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2021
Александр Б.

Достоинства:
Лёгкая удобная колба, сильный двигатель

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Доволен блендером, качественный продуманный корпус, видно что делали всё с умом.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2021
Николай С.

Достоинства:
Гораздо лучше переносного, измельчает без косяков !покупался для приготовления коктейлей )

Недостатки:
Ну только если шумный)но это не беда,плюсы перекрывают это.

Комментарий:
Покупкой доволен !
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2021
Виктория Чередниченко

Достоинства:
очень удобная, на присосках, не занимает много места

Недостатки:
нет
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Мощный

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2021
Нина 007

Достоинства:
Хорошии

Недостатки:
Пока не нашла

Комментарий:
Рекомендую


Блендер стационарный Bosch MMB6141B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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