Блендер стационарный Bosch MMB6141B
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6141B
Блендер Bosch MMB6141B способен ежедневно «баловать» вас витаминными коктейлями и смузи, приготовленными буквально в считанные минуты. Все это благодаря тому, что скорость вращения достигает 30000 оборотов в минуту. Выполненная из пластика 1.5-литровая основная емкость не выделяет неблагоприятные для здоровья соединения при постоянном контакте с продуктами. Нескользящие ножки в основании станут гарантом устойчивости домашнего помощника на любых поверхностях. Для плавной регулировки скоростных режимов на корпусе Bosch MMB6141B содержится поворотный переключатель. Если возникла необходимость произвести тщательное измельчение наиболее твердых продуктов, воспользуйтесь импульсным режимом. Мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для добавления необходимого объема тех или иных ингредиентов. Компактность в процессе хранения устройства обеспечит вместительный отсек для сетевого шнура.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Достоинства:
Комментарий:
Блендер понравился, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
выполнен серьезно, работает хорошо, единственный минус какие-то царапины по граням кувшина
Достоинства:
Комментарий:
Крышка хорошо держится, удобный, солидный вид, устойчив. Посмотрим в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Делал жидкое тесто для сырников - пока все хорошо) Твердые засохшие как камень финики импульсным режимом перемолол
Достоинства:
Комментарий:
Такой же трудится уже четыре года, простой минималистичный и удобный, чаша нормально переживает падение, и не теряет вид со временем, хоть и не стеклянная Оптимален, чтобы делать смузи на двоих – троих человек Из минусов только то что за четыре года подорожал в два раза и потерял гарантию производителя )
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, недели 2 уже пользуюсь, проблем нет. Делаю как фруктовое так и овощное смузи, получатся отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий. единственный момент - крышка туго открывается
Достоинства:
Комментарий:
Начитавшись отзывов, ждали вау эффект от работы этой техники, а по итогу ничего особенного. Обычный блендер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер , мелет всё !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. BOSCH,как всегда на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но чашу мыть не удобно из за неровностей и цена
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. На сколько лучше чем блендер за 3000 судить не берусь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо фиксируется чаша, она лёгкая, прочная, не стекло, но материал качественный, легко моется. Брала для смузи и коктейлей, очень довольна, готовится за 30 секунд. Пользуюсь каждый день, покупкой довольна, всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте нет и не предусматривался толкатель, придется докупать
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, хорошо упакован, визуально красивый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный блендер, не занимает много места на кухне, измельчает за несколько секунд
Достоинства:
отличный блендер для приготовления коктейлей и смузи за адекватную цену! Все перемалывает быстро, по столу сильно не скачет, моется легко. Пользуюсь чуть ли не каждый день, очень доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна блендером , рекомендую
Достоинства:
Качество, Компактность, Мощность, Функциональность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Быстро,вкусно,качественно
Достоинства:
Справляется со всеми задачами, для смузи из любых составляющих то, что нужно! Ножи очень острые и прочные. Фрукты, ягоды и овощи, даже в замороженном виде крупными кусками моментально измельчаются в однородную массу. понравилась форма стакана, так как она выполнена таким образом, что помогает закручиваться всему, что внутри, при работе блендера. Чашу можно мыть в посудомоечной машине. В пюре превращает все (кроме твердых продуктов). Две скорости и режим Pulse. Понравился дизайн изделия, простота в обращении. Хорошая мощность при такой цене.
Недостатки:
НЕ ЗАМЕТИЛ!!!
Комментарий:
БРАВО!!!
Достоинства:
Лёгкая удобная колба, сильный двигатель
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Доволен блендером, качественный продуманный корпус, видно что делали всё с умом.
Достоинства:
Гораздо лучше переносного, измельчает без косяков !покупался для приготовления коктейлей )
Недостатки:
Ну только если шумный)но это не беда,плюсы перекрывают это.
Комментарий:
Покупкой доволен !
Достоинства:
очень удобная, на присосках, не занимает много места
Недостатки:
нет
Достоинства:
Мощный
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Хорошии
Недостатки:
Пока не нашла
Комментарий:
Рекомендую
Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6141B
Достоинства:
Комментарий:
Блендер понравился, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
выполнен серьезно, работает хорошо, единственный минус какие-то царапины по граням кувшина
Достоинства:
Комментарий:
Крышка хорошо держится, удобный, солидный вид, устойчив. Посмотрим в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Делал жидкое тесто для сырников - пока все хорошо) Твердые засохшие как камень финики импульсным режимом перемолол
Достоинства:
Комментарий:
Такой же трудится уже четыре года, простой минималистичный и удобный, чаша нормально переживает падение, и не теряет вид со временем, хоть и не стеклянная Оптимален, чтобы делать смузи на двоих – троих человек Из минусов только то что за четыре года подорожал в два раза и потерял гарантию производителя )
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, недели 2 уже пользуюсь, проблем нет. Делаю как фруктовое так и овощное смузи, получатся отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий. единственный момент - крышка туго открывается
Достоинства:
Комментарий:
Начитавшись отзывов, ждали вау эффект от работы этой техники, а по итогу ничего особенного. Обычный блендер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер , мелет всё !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. BOSCH,как всегда на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но чашу мыть не удобно из за неровностей и цена
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. На сколько лучше чем блендер за 3000 судить не берусь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо фиксируется чаша, она лёгкая, прочная, не стекло, но материал качественный, легко моется. Брала для смузи и коктейлей, очень довольна, готовится за 30 секунд. Пользуюсь каждый день, покупкой довольна, всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте нет и не предусматривался толкатель, придется докупать
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, хорошо упакован, визуально красивый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный блендер, не занимает много места на кухне, измельчает за несколько секунд
Достоинства:
отличный блендер для приготовления коктейлей и смузи за адекватную цену! Все перемалывает быстро, по столу сильно не скачет, моется легко. Пользуюсь чуть ли не каждый день, очень доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна блендером , рекомендую
Достоинства:
Качество, Компактность, Мощность, Функциональность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Быстро,вкусно,качественно
Достоинства:
Справляется со всеми задачами, для смузи из любых составляющих то, что нужно! Ножи очень острые и прочные. Фрукты, ягоды и овощи, даже в замороженном виде крупными кусками моментально измельчаются в однородную массу. понравилась форма стакана, так как она выполнена таким образом, что помогает закручиваться всему, что внутри, при работе блендера. Чашу можно мыть в посудомоечной машине. В пюре превращает все (кроме твердых продуктов). Две скорости и режим Pulse. Понравился дизайн изделия, простота в обращении. Хорошая мощность при такой цене.
Недостатки:
НЕ ЗАМЕТИЛ!!!
Комментарий:
БРАВО!!!
Достоинства:
Лёгкая удобная колба, сильный двигатель
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Доволен блендером, качественный продуманный корпус, видно что делали всё с умом.
Достоинства:
Гораздо лучше переносного, измельчает без косяков !покупался для приготовления коктейлей )
Недостатки:
Ну только если шумный)но это не беда,плюсы перекрывают это.
Комментарий:
Покупкой доволен !
Достоинства:
очень удобная, на присосках, не занимает много места
Недостатки:
нет
Достоинства:
Мощный
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Хорошии
Недостатки:
Пока не нашла
Комментарий:
Рекомендую