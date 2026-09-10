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Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка

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Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 1
Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 2
Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 3
Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 4
Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 5
Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 6
Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 7
Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brut Carpenter
Альбом (сингл)
Carpenterbrutlive
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 1
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 2
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 3
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 4
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 5
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 6
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 7
  • Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401778
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Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602557606805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brut Carpenter
Альбом (сингл)
Carpenterbrutlive
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Escape From Midwich Valley, Division Ruine, Roller Mobster, Meet Matt Stryker, Wake Up The President, Chew Bubble Gum, Turbo Killer, Paradise Warfare, Run, Sally, Run!, Looking For Tracy Tzu, Anarchy Road, The Good Old Call, Disco Zombi Italia, Sexkiller On The Loose, 5118.574, Le Perv, Hang'em All, Maniac
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка

Track List

Escape From Midwich Valley
Division Ruine
Roller Mobster
Meet Matt Stryker
Wake Up The President
Chew Bubble Gum
Turbo Killer
Paradise Warfare
Run, Sally, Run!
Looking For Tracy Tzu
Anarchy Road
The Good Old Call
Disco Zombi Italia
Sexkiller On The Loose
5118.574
Le Perv
Hang'em All
Maniac

Отзывы о товаре Brut Carpenter - Carpenterbrutlive (0602557606805) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602557606805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brut Carpenter
Альбом (сингл)
Carpenterbrutlive
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Escape From Midwich Valley, Division Ruine, Roller Mobster, Meet Matt Stryker, Wake Up The President, Chew Bubble Gum, Turbo Killer, Paradise Warfare, Run, Sally, Run!, Looking For Tracy Tzu, Anarchy Road, The Good Old Call, Disco Zombi Italia, Sexkiller On The Loose, 5118.574, Le Perv, Hang'em All, Maniac
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Escape From Midwich Valley
Division Ruine
Roller Mobster
Meet Matt Stryker
Wake Up The President
Chew Bubble Gum
Turbo Killer
Paradise Warfare
Run, Sally, Run!
Looking For Tracy Tzu
Anarchy Road
The Good Old Call
Disco Zombi Italia
Sexkiller On The Loose
5118.574
Le Perv
Hang'em All
Maniac
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Отзывы


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