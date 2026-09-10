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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395596
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Описание товара Тонер Tomoegawa BR-07V2 для Brother (кор. 2x10кг)
Tomoegawa Paper Company Ltd. – мировой лидер по производству тонеров для копировальных аппаратов и лазерных принтеров. Несмотря на то, что эта компания довольно молодая, она успешно зарекомендовала себя на рынке расходных материалов. Благодаря высокому качеству, тонеры Tomoegawa являются наиболее востребованными для потребителей. Играет на руку и то, что у них нет привязки к каким-то определенным моделям. Универсальный формат позволяет охватывать большую аудиторию и увеличивать процент продаж. Высококачественные цветные и монохромные порошки для печатного устройства преподносятся с выгодной и приемлемой ценой. Такая черта не остается незамеченной покупателями.
Tomoegawa Paper Company Ltd. – мировой лидер по производству тонеров для копировальных аппаратов и лазерных принтеров. Несмотря на то, что эта компания довольно молодая, она успешно зарекомендовала себя на рынке расходных материалов. Благодаря высокому качеству, тонеры Tomoegawa являются наиболее востребованными для потребителей. Играет на руку и то, что у них нет привязки к каким-то определенным моделям. Универсальный формат позволяет охватывать большую аудиторию и увеличивать процент продаж. Высококачественные цветные и монохромные порошки для печатного устройства преподносятся с выгодной и приемлемой ценой. Такая черта не остается незамеченной покупателями.
Тонер Tomoegawa BR-07V2 для Brother (кор. 2x10кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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