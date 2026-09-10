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Тонер Static Control H1606TNR-1KG для HP (фл. 1кг) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Static Control H1606TNR-1KG для HP (фл. 1кг)

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Тонер Static Control H1606TNR-1KG для HP (фл. 1кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P1606, P1102, M201
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395541
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Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P1606, P1102, M201
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х9
Вес, кг.
1.03

Описание товара Тонер Static Control H1606TNR-1KG для HP (фл. 1кг)

Компания Static Control специализируется на производстве высококачественных картриджей и компонентов для систем печати. Мы предлагаем самые эффективные решения на вторичном рынке систем формирования изображения благодаря тому, что мы оказываем лучшую в отрасли поддержку по месту работы клиентов, обеспечиваем бесперебойную работу глобальной сети материально-технического снабжения, неуклонно стремимся к достижению высочайшего качества обслуживания и обладаем непревзойденными опытом и знаниями в сфере исследований и разработки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер Static Control H1606TNR-1KG для HP (фл. 1кг)




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ P1606, P1102, M201
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Static Control специализируется на производстве высококачественных картриджей и компонентов для систем печати. Мы предлагаем самые эффективные решения на вторичном рынке систем формирования изображения благодаря тому, что мы оказываем лучшую в отрасли поддержку по месту работы клиентов, обеспечиваем бесперебойную работу глобальной сети материально-технического снабжения, неуклонно стремимся к достижению высочайшего качества обслуживания и обладаем непревзойденными опытом и знаниями в сфере исследований и разработки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Static Control H1606TNR-1KG для HP (фл. 1кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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